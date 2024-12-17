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Госдума приняла закон о декриминализации медицинской деятельности - РИА Новости, 18.12.2024
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22:41 17.12.2024 (обновлено: 08:28 18.12.2024)
https://ria.ru/20241217/gosduma-1989800760.html
Госдума приняла закон о декриминализации медицинской деятельности
Госдума приняла закон о декриминализации медицинской деятельности - РИА Новости, 18.12.2024
Госдума приняла закон о декриминализации медицинской деятельности
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях проект, согласно тексту которого оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг не должно... РИА Новости, 18.12.2024
2024-12-17T22:41
2024-12-18T08:28
общество
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михаил мурашко
анна кузнецова
василий пискарев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях проект, согласно тексту которого оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг не должно относиться к случаям оказания помощи медицинскими работниками. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе пленарного заседания отметил важность данного решения.Инициатива была внесена в Госдуму вице-спикером ГД Анной Кузнецовой, главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и другими депутатами. &quot;Во втором чтении принят законопроект &quot;О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации&quot;. В него внесены поправки, имеющие принципиальное значение для медицинских работников&quot;, - сказал в комментарии РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.Данное событие он назвал эпохальным для всей системы здравоохранения. Он пояснил, что предлагается добавить примечание в статью 238 "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Из него следует, что действие статьи не должно будет относиться к оказанию помощи медицинскими работниками. "Сегодня медики могут быть привлечены к уголовной ответственности по различным статьям УК РФ. И 238-я – одна из самых часто применяемых", - заметил парламентарий. В числе основных причин он назвал отнесение правоприменителями медпомощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношенийКак следует из статистики, приведенной Башанкаевым число уголовных дел, которые заводят по статье 238, каждый год только увеличивается. Так, в 2022 году их было 138, в 2023 - уже 216. При этом, отметил он, по второй части статьи (тяжкие преступления) дела возбуждают еще активнее: в 2022 их было 136, а в 2023-м их количество увеличилось до 247. Быть врачом - это всегда риск, подчеркнул парламентарий. "Особенно для специалистов, которые находятся на передовой медицины - хирургов, анестезиологов, акушеров. Они спасают жизни каждый день, сталкиваются с самыми сложными ситуациями, оказывают экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь. Именно помощь, а не услуги!", - сказал Башанкаев.По его словам, новый законопроект позволит медикам "дышать чуть легче". При этом никоим образом не ставится под угрозу безопасность пациентов, напротив, эти два аспекта неразрывны, подчеркнул он."Врачи могут эффективно помогать людям лишь тогда, когда сами чувствуют себя защищенными", - подытожил Башанкаев.
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общество, россия, михаил мурашко, анна кузнецова, василий пискарев, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Анна Кузнецова, Василий Пискарев, Госдума РФ
Госдума приняла закон о декриминализации медицинской деятельности

ГД приняла закон об освобождении врачей от уголовного наказания по статье 238

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях проект, согласно тексту которого оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг не должно относиться к случаям оказания помощи медицинскими работниками.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе пленарного заседания отметил важность данного решения.
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Инициатива была внесена в Госдуму вице-спикером ГД Анной Кузнецовой, главой комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым и другими депутатами.
«

"Во втором чтении принят законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации". В него внесены поправки, имеющие принципиальное значение для медицинских работников", - сказал в комментарии РИА Новости первый зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Данное событие он назвал эпохальным для всей системы здравоохранения. Он пояснил, что предлагается добавить примечание в статью 238 "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Из него следует, что действие статьи не должно будет относиться к оказанию помощи медицинскими работниками.
"Сегодня медики могут быть привлечены к уголовной ответственности по различным статьям УК РФ. И 238-я – одна из самых часто применяемых", - заметил парламентарий.
В числе основных причин он назвал отнесение правоприменителями медпомощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений
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Как следует из статистики, приведенной Башанкаевым число уголовных дел, которые заводят по статье 238, каждый год только увеличивается. Так, в 2022 году их было 138, в 2023 - уже 216. При этом, отметил он, по второй части статьи (тяжкие преступления) дела возбуждают еще активнее: в 2022 их было 136, а в 2023-м их количество увеличилось до 247.
Быть врачом - это всегда риск, подчеркнул парламентарий.
"Особенно для специалистов, которые находятся на передовой медицины - хирургов, анестезиологов, акушеров. Они спасают жизни каждый день, сталкиваются с самыми сложными ситуациями, оказывают экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь. Именно помощь, а не услуги!", - сказал Башанкаев.
По его словам, новый законопроект позволит медикам "дышать чуть легче". При этом никоим образом не ставится под угрозу безопасность пациентов, напротив, эти два аспекта неразрывны, подчеркнул он.
"Врачи могут эффективно помогать людям лишь тогда, когда сами чувствуют себя защищенными", - подытожил Башанкаев.
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