https://ria.ru/20241223/putin-1990900090.html

Путин и Фицо обсудили восстановление экономических связей, заявил Ушаков

Путин и Фицо обсудили восстановление экономических связей, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.12.2024

Путин и Фицо обсудили восстановление экономических связей, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве высказались за восстановление традиционных экономических связей между Россией РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T20:13:00+03:00

2024-12-23T20:13:00+03:00

2024-12-23T20:13:00+03:00

россия

словакия

москва

роберт фицо

владимир путин

юрий ушаков

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве высказались за восстановление традиционных экономических связей между Россией и Словакией, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо, находившегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Была с обеих сторон высказана идея о важности и даже необходимости восстановления традиционных взаимовыгодных связей между странами, прежде всего в торгово-экономической сфере", - рассказал Ушаков журналистам в понедельник.

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россия

словакия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, словакия, москва, роберт фицо, владимир путин, юрий ушаков