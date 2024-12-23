https://ria.ru/20241223/putin-1990900090.html
Путин и Фицо обсудили восстановление экономических связей, заявил Ушаков
Путин и Фицо обсудили восстановление экономических связей, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.12.2024
Путин и Фицо обсудили восстановление экономических связей, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве высказались за восстановление традиционных экономических связей между Россией РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T20:13:00+03:00
2024-12-23T20:13:00+03:00
2024-12-23T20:13:00+03:00
россия
словакия
москва
роберт фицо
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990788054_0:85:3198:1884_1920x0_80_0_0_609bdadfc4492478ea8208de37342e3b.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на встрече в Москве высказались за восстановление традиционных экономических связей между Россией и Словакией, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Президент России Владимир Путин 22 декабря принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо, находившегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Фицо ранее заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Была с обеих сторон высказана идея о важности и даже необходимости восстановления традиционных взаимовыгодных связей между странами, прежде всего в торгово-экономической сфере", - рассказал Ушаков журналистам в понедельник.
https://ria.ru/20241223/kreml-1990799551.html
россия
словакия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990788054_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_df1fbcd529fcaabc4153dcef7316ece0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, словакия, москва, роберт фицо, владимир путин, юрий ушаков
Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин и Фицо обсудили восстановление экономических связей, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Фицо обсудили восстановление экономических связей РФ и Словакии