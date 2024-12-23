https://ria.ru/20241223/putin-1990872410.html

Ушаков заявил о намерении Путина встретиться с Асадом

Ушаков заявил о намерении Путина встретиться с Асадом - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков заявил о намерении Путина встретиться с Асадом

Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с ушедшим с поста президента Сирии Башаром Асадом, который получил политическое убежище в РФ, но точное время их РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:08:00+03:00

2024-12-23T18:08:00+03:00

2024-12-23T18:08:00+03:00

политика

россия

сирия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с ушедшим с поста президента Сирии Башаром Асадом, который получил политическое убежище в РФ, но точное время их встречи пока неизвестно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президент в ходе недавнего общения, прямой линии, упомянул, что он имеет в виду встретится с Асадом. Но когда он будет встречаться я, честно говоря, не знаю. Но раз сказал, наверное, проведет такую встречу", - сказал Ушаков на брифинге.

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политика, россия, сирия, башар асад, юрий ушаков, владимир путин