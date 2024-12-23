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Ушаков заявил о намерении Путина встретиться с Асадом - РИА Новости, 23.12.2024
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18:08 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/putin-1990872410.html
Ушаков заявил о намерении Путина встретиться с Асадом
Ушаков заявил о намерении Путина встретиться с Асадом - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков заявил о намерении Путина встретиться с Асадом
Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с ушедшим с поста президента Сирии Башаром Асадом, который получил политическое убежище в РФ, но точное время их РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:08:00+03:00
2024-12-23T18:08:00+03:00
политика
россия
сирия
башар асад
юрий ушаков
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с ушедшим с поста президента Сирии Башаром Асадом, который получил политическое убежище в РФ, но точное время их встречи пока неизвестно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президент в ходе недавнего общения, прямой линии, упомянул, что он имеет в виду встретится с Асадом. Но когда он будет встречаться я, честно говоря, не знаю. Но раз сказал, наверное, проведет такую встречу", - сказал Ушаков на брифинге.
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политика, россия, сирия, башар асад, юрий ушаков, владимир путин
Политика, Россия, Сирия, Башар Асад, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков заявил о намерении Путина встретиться с Асадом

Ушаков заявил, что Путин намерен встретиться с Асадом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться с ушедшим с поста президента Сирии Башаром Асадом, который получил политическое убежище в РФ, но точное время их встречи пока неизвестно, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президент в ходе недавнего общения, прямой линии, упомянул, что он имеет в виду встретится с Асадом. Но когда он будет встречаться я, честно говоря, не знаю. Но раз сказал, наверное, проведет такую встречу", - сказал Ушаков на брифинге.
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Кремле прокомментировали предоставление убежища Асаду
9 декабря, 13:08
 
ПолитикаРоссияСирияБашар АсадЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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