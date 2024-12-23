Правительство выделит 46 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионах
Правительство до конца года выделит свыше 46 млрд рублей на ремонт дорог
Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство до конца 2024 года дополнительно выделит свыше 46 миллиардов рублей из резервного фонда на строительство и ремонт автомагистралей в регионах, а также искусственных дорожных сооружений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Строительство и приведение в надлежащее состояние федеральных, региональных и местных трасс продолжается. Правительство приняло решение выделить на эти цели еще свыше 46 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Средства направят на компенсацию подрядчику расходов по созданию обхода Твери при строительстве автодороги М-11 "Нева" Москва – Санкт-Петербург, капремонт моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области, ускорение строительства участка Вознесенского тракта в Казани, строительство и реконструкцию трассы М-7 "Волга" – на опережающее строительство дорожных обходов нескольких населенных пунктов в Башкирии, ускорение строительства моста через Обь в районе Сургута. Выделенные средства позволят привести в порядок 418 километров трасс федерального значения.
Мишустин добавил, что также расширен пятилетний план дорожной деятельности, рассчитанный до 2028 года. В него включены создание и реконструкция обхода Мариуполя, моста через реку Туманную и государственную границу с КНДР, а также ремонт участков дорог в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
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