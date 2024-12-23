https://ria.ru/20241223/pravitelstvo-1990854874.html

Правительство выделит 46 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионах

Правительство выделит 46 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионах - РИА Новости, 23.12.2024

Правительство выделит 46 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионах

Правительство до конца 2024 года дополнительно выделит свыше 46 миллиардов рублей из резервного фонда на строительство и ремонт автомагистралей в регионах, а... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:43:00+03:00

2024-12-23T16:43:00+03:00

2024-12-23T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Правительство до конца 2024 года дополнительно выделит свыше 46 миллиардов рублей из резервного фонда на строительство и ремонт автомагистралей в регионах, а также искусственных дорожных сооружений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Строительство и приведение в надлежащее состояние федеральных, региональных и местных трасс продолжается. Правительство приняло решение выделить на эти цели еще свыше 46 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Средства направят на компенсацию подрядчику расходов по созданию обхода Твери при строительстве автодороги М-11 "Нева" Москва – Санкт-Петербург, капремонт моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области, ускорение строительства участка Вознесенского тракта в Казани, строительство и реконструкцию трассы М-7 "Волга" – на опережающее строительство дорожных обходов нескольких населенных пунктов в Башкирии, ускорение строительства моста через Обь в районе Сургута. Выделенные средства позволят привести в порядок 418 километров трасс федерального значения. Мишустин добавил, что также расширен пятилетний план дорожной деятельности, рассчитанный до 2028 года. В него включены создание и реконструкция обхода Мариуполя, моста через реку Туманную и государственную границу с КНДР, а также ремонт участков дорог в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

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россия, тверь, москва, михаил мишустин, транспорт