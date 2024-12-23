https://ria.ru/20241223/peterburg-1990866232.html
В Петербурге ищут мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих
В Петербурге ищут мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих - РИА Новости, 23.12.2024
В Петербурге ищут мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих
Полиция Санкт-Петербурга ищет местного жителя, который во время прогулки с собакой избивал ее на глазах у прохожих, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:32:00+03:00
2024-12-23T17:32:00+03:00
2024-12-23T17:33:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местного жителя, который во время прогулки с собакой избивал ее на глазах у прохожих, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сегодня в 14.42 в полицию Невского района обратилась местная жительница с заявлением о том, что во дворе дома 19 по Дальневосточному проспекту мужчина, проживающий в одном из домов поблизости, во время прогулки избивает собаку на глазах у прохожих", – рассказали в ГУМВД. Полиция организовала проверку, хозяина собаки разыскивают.
https://ria.ru/20241220/shtraf-1990302495.html
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге ищут мужчину, избившего собаку на глазах у прохожих
Полиция ищет жителя Петербурга, избившего собаку на глазах у прохожих