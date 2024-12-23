https://ria.ru/20241223/peterburg-1990863677.html

В Петербурге ищут женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи

В Петербурге ищут женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи - РИА Новости, 23.12.2024

В Петербурге ищут женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи

Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая, по словам сотрудницы пункта выдачи товаров маркетплейса, избила ее, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:21:00+03:00

2024-12-23T17:21:00+03:00

2024-12-23T17:21:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

калининский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая, по словам сотрудницы пункта выдачи товаров маркетплейса, избила ее, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По информации ведомства, накануне вечером в полицию Калининского района поступила телефонограмма медучреждения, куда с ушибами и ссадинами обратилась 23-летняя девушка, работающая в салоне маркетплейса на улице Брянцева. "Пострадавшая рассказала, что в пункте выдачи в ходе внезапно возникшего конфликта ее избила неизвестная посетительница. По данному факту полицией проводится проверка", – говорится в сообщении. Полиция ищет вторую участницу конфликта.

https://ria.ru/20241111/marketpleys-1983177922.html

санкт-петербург

калининский район

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Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, калининский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)