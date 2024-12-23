https://ria.ru/20241223/peterburg-1990863677.html
В Петербурге ищут женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи
В Петербурге ищут женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи - РИА Новости, 23.12.2024
В Петербурге ищут женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи
Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая, по словам сотрудницы пункта выдачи товаров маркетплейса, избила ее, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:21:00+03:00
2024-12-23T17:21:00+03:00
2024-12-23T17:21:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
калининский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет местную жительницу, которая, по словам сотрудницы пункта выдачи товаров маркетплейса, избила ее, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. По информации ведомства, накануне вечером в полицию Калининского района поступила телефонограмма медучреждения, куда с ушибами и ссадинами обратилась 23-летняя девушка, работающая в салоне маркетплейса на улице Брянцева. "Пострадавшая рассказала, что в пункте выдачи в ходе внезапно возникшего конфликта ее избила неизвестная посетительница. По данному факту полицией проводится проверка", – говорится в сообщении. Полиция ищет вторую участницу конфликта.
https://ria.ru/20241111/marketpleys-1983177922.html
санкт-петербург
калининский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, калининский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Калининский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге ищут женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи
В Петербурге ищут женщину, избившую сотрудницу пункта выдачи маркетплейса