https://ria.ru/20241223/peterburg-1990838675.html

В Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге банкоматов

В Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге банкоматов - РИА Новости, 23.12.2024

В Петербурге арестовали подозреваемого в поджоге банкоматов

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге двух банкоматов и попытке поджечь... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:10:00+03:00

2024-12-23T15:10:00+03:00

2024-12-23T15:10:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Александра Никифорова, подозреваемого в поджоге двух банкоматов и попытке поджечь еще один, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В субботу пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала о задержании пенсионера, который по указанию неизвестных поджег два банкомата в Колпинском районе Санкт-Петербурга и попытался поджечь еще один. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ). Как уточняет судебная пресс-служба, целью мужчины стали отделения "Альфа-Банка", Сбербанка и "Газпромбанка" в городе Колпино. "В результате действий Никифорова в АО "Альфа-Банк" и ПАО "Сбербанк" произошел взрыв и возгорание по одному из банкоматов, а также части помещений банка, а в помещении АО "Газпромбанк" довести Никифоров свой преступный умысел до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам", - отмечают в пресс-службе судов. "Колпинский районный суд... избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Никифорову, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205 УК РФ (2 эпизода), частью 3 статьи 30 – частью 1 статьи 205 УК РФ... Срок меры – 20.02.2025", – заключается в сообщении. В субботу правоохранители задержали 68-летнюю пенсионерку, которая подозревается в поджоге банкомата в отделении Сбербанка в Красногвардейском районе, о взрыве в котором сообщал глава районной администрации Андрей Хорт. Женщина тоже выполняла чужие указания.

https://ria.ru/20241222/arest-1990746775.html

https://ria.ru/20241223/norilsk-1990795612.html

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