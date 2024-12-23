https://ria.ru/20241223/ozon-1990858711.html

На одном из маркетплейсов появилась витрина "Сделано в Удмуртии"

На одном из маркетплейсов появилась витрина "Сделано в Удмуртии" - РИА Новости, 23.12.2024

На одном из маркетплейсов появилась витрина "Сделано в Удмуртии"

На одном из маркетплейсов появилась витрина "Сделано в Удмуртии", с помощью которой предприниматели региона смогут дополнительно продвигать свою продукцию на... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:02:00+03:00

2024-12-23T17:02:00+03:00

2024-12-23T17:34:00+03:00

удмуртская республика

россия

удмуртская республика (удмуртия)

ozon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267654_60:0:3701:2048_1920x0_80_0_0_71c582d7cfbd884e89fb978e2a46ff7a.jpg

УФА, 23 дек - РИА Новости. На одном из маркетплейсов появилась витрина "Сделано в Удмуртии", с помощью которой предприниматели региона смогут дополнительно продвигать свою продукцию на многомиллионную аудиторию, сообщили в пресс-службе руководителя республики. В пресс-службе отметили, что "Озон" запустил 21-ю региональную витрину в рамках проекта "Сделано в России". На ней представлено более 1,5 тысячи товаров из Удмуртии. Покупатели смогут без труда найти и приобрести среди них нужное, а также поддержать местных предпринимателей. Ассортимент будет постоянно расширяться. "Разместить продукцию в разделе "Сделано в Удмуртии" могут предприниматели с местным производством. Для этого им нужно отправить заявку в Корпорацию развития Удмуртской Республики", - говорится в релизе.На маркетплейсе можно найти удмуртские продукты, одежду, мебель, детские и строительные товары, а также товары для дома и сада. Среди них рапсовое и льняное масло удмуртских сельхозпроизводителей, лакокрасочные материалы, спортивная одежда, мебель для малышей, шкафы и диваны и, конечно, сувенирная продукция, информируют удмуртские власти. "Уверена, витрина "Сделано в Удмуртии" станет ещё одним шагом в онлайн продвижении продукции удмуртских производителей по всей России. Это популярная у предпринимателей и востребованная у покупателей ниша, поэтому мы стараемся помочь представителям нашего малого и среднего бизнеса максимально быстро и просто зайти на электронные площадки. Поддержку оказывают специалисты центра "Мой бизнес" Корпорации развития. С 2021 года с нашей помощью почти 300 предпринимателей представили свою продукцию на российских маркетплейсах. Помимо этого, мы помогаем им с настройкой аккаунта, аналитикой, разработкой фирменного стиля, созданием и наполнением карточек и многим другим", — приводятся слова министра экономики Удмуртии Анны Слугиной. По словам руководителя направления по взаимодействию с органами государственной власти "Озона" Александра Васильева, с помощью проекта "Сделано в России" компания помогаем производителям из регионов повышать узнаваемость своей продукции на федеральном уровне и тем самым развивать свой бизнес. "Цифры показывают, что проект интересен местным предпринимателям: за 11 месяцев этого года их количество на нашей площадке увеличилось почти в 4 раза", - цитирует Васильева пресс-служба. Маркетплейс запустил проект "Сделано в России" при поддержке региональных госорганов в 2022 году. Сегодня на маркетплейсе представлена продукция из 21 региона России. Только в 2024 году появилось 14 новых разделов — от Санкт-Петербурга до Сахалина, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241221/udmurtiya-1990565602.html

https://ria.ru/20241220/brechalov-1990505707.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, удмуртская республика (удмуртия), ozon