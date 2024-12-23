Рейтинг@Mail.ru
"Родился не в той стране": Трамп раскрыл неудобную для Маска правду - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 23.12.2024 (обновлено: 14:32 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/otkaz-1990766276.html
"Родился не в той стране": Трамп раскрыл неудобную для Маска правду
"Родился не в той стране": Трамп раскрыл неудобную для Маска правду - РИА Новости, 23.12.2024
"Родился не в той стране": Трамп раскрыл неудобную для Маска правду
Американский предприниматель Илон Маск не сможет стать президентом США из-за своего происхождения. Об этом заявил сам избранный президент США Дональд Трамп на... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:07:00+03:00
2024-12-23T14:32:00+03:00
сша
финикс
в мире
аризона
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_451d9590d26b68869cffb946d2f45104.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не сможет стать президентом США из-за своего происхождения. Об этом заявил сам избранный президент США Дональд Трамп на фестивале AmercaFest в городе Финикс, штат Аризона, сообщает Politico.&quot;Нет, он не станет президентом, это я могу вам сказать. &lt;…&gt; И я в безопасности. Вы знаете почему? Он не может им стать. Он родился не в той стране&quot;, — сказал Трамп со смехом.По данным издания, таким образом Трамп развеял распространяемые демократами слухи о том, что Илон Маск является главным в его администрации и подрывает позиции 47-го президента США."Некоторые демократы-конгрессмены выразили обеспокоенность по поводу влияния Маска на республиканцев в конгрессе и насмехались над Трампом, утверждая, что Маск является главным", — говорится в материале.Сам Трамп, комментируя эти слухи, назвал их "мистификациями" и заверил американцев, что "этого не происходит".Илон Маск родился в ЮАР. Американская конституция не позволяет баллотироваться на пост президента США гражданам, родившимся за пределами Штатов.Трамп после победы на президентских выборах в ноябре решил назначить Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового департамента по достижению госэффективности (DOGE), деятельность которого, по словам избранного президента, будет направлена на "демонтаж правительственной бюрократии".Маск, комментируя в X свое назначение, пообещал, что деятельность нового департамента будет отражена в интернете для максимальной прозрачности.
https://ria.ru/20241222/mask-1990749489.html
https://ria.ru/20241222/kurs-1990662743.html
https://ria.ru/20241211/mask-1988570910.html
https://ria.ru/20241221/mask-1990546114.html
сша
финикс
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976735989_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ad6dd3a0a9f574e08639170d87e35a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, финикс, в мире, аризона, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами
США, Финикс, В мире, Аризона, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами
"Родился не в той стране": Трамп раскрыл неудобную для Маска правду

Трамп: Маск не сможет стать американским президентом, так как родился не в США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не сможет стать президентом США из-за своего происхождения. Об этом заявил сам избранный президент США Дональд Трамп на фестивале AmercaFest в городе Финикс, штат Аризона, сообщает Politico.
«

"Нет, он не станет президентом, это я могу вам сказать. <…> И я в безопасности. Вы знаете почему? Он не может им стать. Он родился не в той стране", — сказал Трамп со смехом.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Маск возмутился тратами США на оборону Европы
Вчера, 22:59
По данным издания, таким образом Трамп развеял распространяемые демократами слухи о том, что Илон Маск является главным в его администрации и подрывает позиции 47-го президента США.
"Некоторые демократы-конгрессмены выразили обеспокоенность по поводу влияния Маска на республиканцев в конгрессе и насмехались над Трампом, утверждая, что Маск является главным", — говорится в материале.
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Осталось 30 дней": в Раде раскрыли, что Маск приготовил Зеленскому
Вчера, 01:06
Сам Трамп, комментируя эти слухи, назвал их "мистификациями" и заверил американцев, что "этого не происходит".
Илон Маск родился в ЮАР. Американская конституция не позволяет баллотироваться на пост президента США гражданам, родившимся за пределами Штатов.
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Маск одной фразой отреагировал на пост Трампа об Украине
11 декабря, 11:50
Трамп после победы на президентских выборах в ноябре решил назначить Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового департамента по достижению госэффективности (DOGE), деятельность которого, по словам избранного президента, будет направлена на "демонтаж правительственной бюрократии".
Маск, комментируя в X свое назначение, пообещал, что деятельность нового департамента будет отражена в интернете для максимальной прозрачности.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Маск сделал тревожное заявление для стран Запада
21 декабря, 00:24
 
СШАФиниксВ миреАризонаДональд ТрампИлон МаскВивек Рамасвами
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала