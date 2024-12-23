"Родился не в той стране": Трамп раскрыл неудобную для Маска правду
Трамп: Маск не сможет стать американским президентом, так как родился не в США
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не сможет стать президентом США из-за своего происхождения. Об этом заявил сам избранный президент США Дональд Трамп на фестивале AmercaFest в городе Финикс, штат Аризона, сообщает Politico.
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"Нет, он не станет президентом, это я могу вам сказать. <…> И я в безопасности. Вы знаете почему? Он не может им стать. Он родился не в той стране", — сказал Трамп со смехом.
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По данным издания, таким образом Трамп развеял распространяемые демократами слухи о том, что Илон Маск является главным в его администрации и подрывает позиции 47-го президента США.
"Некоторые демократы-конгрессмены выразили обеспокоенность по поводу влияния Маска на республиканцев в конгрессе и насмехались над Трампом, утверждая, что Маск является главным", — говорится в материале.
Сам Трамп, комментируя эти слухи, назвал их "мистификациями" и заверил американцев, что "этого не происходит".
Илон Маск родился в ЮАР. Американская конституция не позволяет баллотироваться на пост президента США гражданам, родившимся за пределами Штатов.
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Трамп после победы на президентских выборах в ноябре решил назначить Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового департамента по достижению госэффективности (DOGE), деятельность которого, по словам избранного президента, будет направлена на "демонтаж правительственной бюрократии".
Маск, комментируя в X свое назначение, пообещал, что деятельность нового департамента будет отражена в интернете для максимальной прозрачности.
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