https://ria.ru/20241223/otkaz-1990766276.html

"Родился не в той стране": Трамп раскрыл неудобную для Маска правду

"Родился не в той стране": Трамп раскрыл неудобную для Маска правду - РИА Новости, 23.12.2024

"Родился не в той стране": Трамп раскрыл неудобную для Маска правду

Американский предприниматель Илон Маск не сможет стать президентом США из-за своего происхождения. Об этом заявил сам избранный президент США Дональд Трамп на... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T07:07:00+03:00

2024-12-23T07:07:00+03:00

2024-12-23T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск не сможет стать президентом США из-за своего происхождения. Об этом заявил сам избранный президент США Дональд Трамп на фестивале AmercaFest в городе Финикс, штат Аризона, сообщает Politico."Нет, он не станет президентом, это я могу вам сказать. <…> И я в безопасности. Вы знаете почему? Он не может им стать. Он родился не в той стране", — сказал Трамп со смехом.По данным издания, таким образом Трамп развеял распространяемые демократами слухи о том, что Илон Маск является главным в его администрации и подрывает позиции 47-го президента США."Некоторые демократы-конгрессмены выразили обеспокоенность по поводу влияния Маска на республиканцев в конгрессе и насмехались над Трампом, утверждая, что Маск является главным", — говорится в материале.Сам Трамп, комментируя эти слухи, назвал их "мистификациями" и заверил американцев, что "этого не происходит".Илон Маск родился в ЮАР. Американская конституция не позволяет баллотироваться на пост президента США гражданам, родившимся за пределами Штатов.Трамп после победы на президентских выборах в ноябре решил назначить Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового департамента по достижению госэффективности (DOGE), деятельность которого, по словам избранного президента, будет направлена на "демонтаж правительственной бюрократии".Маск, комментируя в X свое назначение, пообещал, что деятельность нового департамента будет отражена в интернете для максимальной прозрачности.

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сша, финикс, в мире, аризона, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами