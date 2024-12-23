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В торговом центре Ленска потушили открытый огонь

В торговом центре Ленска потушили открытый огонь - РИА Новости, 23.12.2024

В торговом центре Ленска потушили открытый огонь

Открытый огонь в торговом центре "Светофор" в якутском Ленске удалось ликвидировать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:06:00+03:00

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2024-12-23T13:11:00+03:00

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ленск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Открытый огонь в торговом центре "Светофор" в якутском Ленске удалось ликвидировать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На пожаре в Ленске ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.По его словам, по уточнённой информации, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20241223/pozhar-1990773455.html

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происшествия, ленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)