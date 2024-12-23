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В торговом центре Ленска потушили открытый огонь - РИА Новости, 23.12.2024
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13:06 23.12.2024 (обновлено: 13:11 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/ogon-1990817418.html
В торговом центре Ленска потушили открытый огонь
В торговом центре Ленска потушили открытый огонь - РИА Новости, 23.12.2024
В торговом центре Ленска потушили открытый огонь
Открытый огонь в торговом центре "Светофор" в якутском Ленске удалось ликвидировать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 23.12.2024
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2024-12-23T13:11:00+03:00
происшествия
ленск
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Открытый огонь в торговом центре "Светофор" в якутском Ленске удалось ликвидировать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На пожаре в Ленске ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.По его словам, по уточнённой информации, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20241223/pozhar-1990773455.html
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происшествия, ленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ленск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В торговом центре Ленска потушили открытый огонь

Открытый огонь в торговом центре Ленска потушили на двух тысячах квадратов

© МЧС России/TelegramТушение пожара в Ленске
Тушение пожара в Ленске - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в Ленске
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Открытый огонь в торговом центре "Светофор" в якутском Ленске удалось ликвидировать на площади 2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На пожаре в Ленске ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по уточнённой информации, площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Москве при пожаре погиб человек
09:09
 
ПроисшествияЛенскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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