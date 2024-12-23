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В Чувашии прогнозируют рост пассажиропотока на речном транспорте - РИА Новости, 23.12.2024
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12:14 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/nikolaev-1990800497.html
В Чувашии прогнозируют рост пассажиропотока на речном транспорте
В Чувашии прогнозируют рост пассажиропотока на речном транспорте - РИА Новости, 23.12.2024
В Чувашии прогнозируют рост пассажиропотока на речном транспорте
Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в следующем году на речных магистралях готовятся к росту пассажиропотока, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:14:00+03:00
2024-12-23T12:14:00+03:00
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
роман старовойт
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в следующем году на речных магистралях готовятся к росту пассажиропотока, сообщает пресс-служба регионального правительства. Заявление прозвучало на заседании комиссии по вопросам развития скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям под председательством министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта. Настоящий рывок в развитии судоходства и речного туризма произошел в республике за последние четыре года. "В сравнении с 2020 годом количество судозаходов возросло почти в 3,5 раза (213 против 732), а пассажиров - почти в четыре раза (с 26,3 тысячи до 103,5 тысячи). Это свидетельствует о том, что республика становится все более привлекательной для туристов. И это результат совместного сотрудничества специалистов транспортной отрасли и туристической индустрии, позволяющего и эффективно развивать, и модернизировать инфраструктуру для приема и обслуживания гостей в Чебоксарах", - сообщил Николаев, констатировав, что растет спрос со стороны частных туристов, которые передвигаются на собственных малых судах. Глава республики отметил, что Чувашия одной из первых в стране совместно с Татарстаном запустила регулярные пассажирские перевозки речным транспортом, а с реализацией федерального проекта в 2025 году будет увеличено количество речных маршрутов и ожидается рост пассажиропотока речного транспорта. "С 2022 года мы с коллегами из Татарстана начали регулярные пассажирские перевозки по направлению "Чебоксары – Казань". Мы получили важный опыт организации такого рода перевозок, но и самое главное, увидели востребованность со стороны пассажиров на такие перемещения. Мы смотрим на то, чтобы эти перевозки сопровождались другими качественными составляющими сервиса, расширяя возможности интересно проводить время в том месте, куда едут люди. Это тоже очень важно, когда мы формируем некий спрос за счет такой "упаковки" поездки", - отметил глава региона. Николаев также рассказал и о планах развивать транспортную инфраструктуру по Волге. "В этом году мы приняли Стратегию развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом до 2035 года. В ближайшие шесть лет нас ожидает строительство причальных стенок на Волге в городах Козловка и Мариинский Посад, что существенно усилит инфраструктуру для речных перевозок и станет основой для развития этих двух малых исторических городов, а также модернизация инфраструктуры самих "речных ворот" Чебоксар", - сказал он. Точкой развития грузовых перевозок речным транспортом в Чувашии может стать Новочебоксарск. "Мы видим возможность захода инвесторов в Новочебоксарск, потому что территория предполагает возможность строительства береговой инфраструктуры в рамках Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2030 года", - прокомментировал Николаев.
https://ria.ru/20241219/nikolaev-1990057125.html
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новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), роман старовойт
Новочебоксарск, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Роман Старовойт
В Чувашии прогнозируют рост пассажиропотока на речном транспорте

Николаев: в Чувашии прогнозируют рост пассажиропотока на речном транспорте

© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваГлава Чувашии Олег Николаев
Глава Чувашии Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Глава Чувашии Олег Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в следующем году на речных магистралях готовятся к росту пассажиропотока, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заявление прозвучало на заседании комиссии по вопросам развития скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям под председательством министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта.
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Настоящий рывок в развитии судоходства и речного туризма произошел в республике за последние четыре года.
"В сравнении с 2020 годом количество судозаходов возросло почти в 3,5 раза (213 против 732), а пассажиров - почти в четыре раза (с 26,3 тысячи до 103,5 тысячи). Это свидетельствует о том, что республика становится все более привлекательной для туристов. И это результат совместного сотрудничества специалистов транспортной отрасли и туристической индустрии, позволяющего и эффективно развивать, и модернизировать инфраструктуру для приема и обслуживания гостей в Чебоксарах", - сообщил Николаев, констатировав, что растет спрос со стороны частных туристов, которые передвигаются на собственных малых судах.
Глава республики отметил, что Чувашия одной из первых в стране совместно с Татарстаном запустила регулярные пассажирские перевозки речным транспортом, а с реализацией федерального проекта в 2025 году будет увеличено количество речных маршрутов и ожидается рост пассажиропотока речного транспорта.
"С 2022 года мы с коллегами из Татарстана начали регулярные пассажирские перевозки по направлению "Чебоксары – Казань". Мы получили важный опыт организации такого рода перевозок, но и самое главное, увидели востребованность со стороны пассажиров на такие перемещения. Мы смотрим на то, чтобы эти перевозки сопровождались другими качественными составляющими сервиса, расширяя возможности интересно проводить время в том месте, куда едут люди. Это тоже очень важно, когда мы формируем некий спрос за счет такой "упаковки" поездки", - отметил глава региона.
Николаев также рассказал и о планах развивать транспортную инфраструктуру по Волге.
"В этом году мы приняли Стратегию развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом до 2035 года. В ближайшие шесть лет нас ожидает строительство причальных стенок на Волге в городах Козловка и Мариинский Посад, что существенно усилит инфраструктуру для речных перевозок и станет основой для развития этих двух малых исторических городов, а также модернизация инфраструктуры самих "речных ворот" Чебоксар", - сказал он.
Точкой развития грузовых перевозок речным транспортом в Чувашии может стать Новочебоксарск.
"Мы видим возможность захода инвесторов в Новочебоксарск, потому что территория предполагает возможность строительства береговой инфраструктуры в рамках Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2030 года", - прокомментировал Николаев.
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НовочебоксарскЧувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)Роман Старовойт
 
 
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