В России создали сверхчувствительный сенсор для поиска пестицидов в пище

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Многоразовый высокочувствительный электрохимический датчик для определения пестицида карбосульфана в продуктах питания разработали ученые ТПУ вместе с коллегами. По их данным, сенсор в 10 раз чувствительнее к опасному для жизни и здоровья веществу, чем существующие аналоги. Результаты работы опубликованы в научном журнале Microchemical Journal.Карбосульфан — это химическое вещество, используемое в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями, например, колорадским жуком. Оно относится к классу пестицидов, обладает высокой эффективностью, но при этом токсично для человека.Ученые Инженерной школы природных ресурсов и Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с сотрудниками Института физики прочности и материаловедения СО РАН и Карлова университета (Чехия) разработали высокочувствительный датчик для выявления остатков карбосульфана в продуктах питания."Особенность датчика — использование недорогих материалов, миниатюрные размеры и быстрая скорость получения результатов. Сенсор улавливает наличие пестицида карбосульфана в концентрации в 10 раз меньше, чем это могут сделать существующие аналогичные устройства", — рассказала соавтор разработки, доцент отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Елена Дорожко.По ее словам, разработка может найти применение в фармацевтической и пищевой индустрии и в подразделениях Роспотребнадзора."Электрохимический сенсор позволяет получить информацию о наличии карбосульфана в сырье и в конечном продукте, который попадает на столы потребителей. Например, это может быть детское питание на основе овощей и фруктов. Кроме того, в случае попадания большой концентрации пестицидов в почву или в воду специалисты смогут отследить, когда он начнет накапливаться в тех фруктах, которые пока еще не сорвали с ветки", — пояснил соавтор разработки, инженер отделения химической инженерии ТПУ Cакиб Мухаммад.Сенсор представляет собой гибкую пластиковую подложку площадью 46 мм2 с электропроводимым рисунком из восстановленного лазером оксида графена с наночастицами серебра. На сенсор наносят подготовленные пробы образцов продуктов питания, помещают его в электрохимическую ячейку, подключенную к потенциостату. Под действием определенного потенциала сенсор регистрирует ток пропорциональный концентрации пестицида карбосульфана.Сегодня ученые Томского политехнического университета "обучают" сенсор одновременно определять два-три вида пестицидов.Разработка выполнена в рамках госзадания "Наука".
наука, университетская наука, россия, чехия, российская академия наук, карлов университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), технологии, томск, томский политехнический университет, пестициды, продукты
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Чехия, Российская академия наук, Карлов университет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Технологии, Томск, Томский политехнический университет, пестициды, Продукты
В России создали сверхчувствительный сенсор для поиска пестицидов в пище
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Многоразовый высокочувствительный электрохимический датчик для определения пестицида карбосульфана в продуктах питания разработали ученые ТПУ вместе с коллегами. По их данным, сенсор в 10 раз чувствительнее к опасному для жизни и здоровья веществу, чем существующие аналоги. Результаты работы опубликованы в научном журнале Microchemical Journal.
Карбосульфан — это химическое вещество, используемое в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми-вредителями, например, колорадским жуком. Оно относится к классу пестицидов, обладает высокой эффективностью, но при этом токсично для человека.
Ученые Инженерной школы природных ресурсов и Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с сотрудниками Института физики прочности и материаловедения СО РАН и Карлова университета (Чехия) разработали высокочувствительный датчик для выявления остатков карбосульфана в продуктах питания.
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"Особенность датчика — использование недорогих материалов, миниатюрные размеры и быстрая скорость получения результатов. Сенсор улавливает наличие пестицида карбосульфана в концентрации в 10 раз меньше, чем это могут сделать существующие аналогичные устройства", — рассказала соавтор разработки, доцент отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Елена Дорожко.
По ее словам, разработка может найти применение в фармацевтической и пищевой индустрии и в подразделениях Роспотребнадзора.
"Электрохимический сенсор позволяет получить информацию о наличии карбосульфана в сырье и в конечном продукте, который попадает на столы потребителей. Например, это может быть детское питание на основе овощей и фруктов. Кроме того, в случае попадания большой концентрации пестицидов в почву или в воду специалисты смогут отследить, когда он начнет накапливаться в тех фруктах, которые пока еще не сорвали с ветки", — пояснил соавтор разработки, инженер отделения химической инженерии ТПУ Cакиб Мухаммад.
Сенсор представляет собой гибкую пластиковую подложку площадью 46 мм2 с электропроводимым рисунком из восстановленного лазером оксида графена с наночастицами серебра. На сенсор наносят подготовленные пробы образцов продуктов питания, помещают его в электрохимическую ячейку, подключенную к потенциостату. Под действием определенного потенциала сенсор регистрирует ток пропорциональный концентрации пестицида карбосульфана.
Сегодня ученые Томского политехнического университета "обучают" сенсор одновременно определять два-три вида пестицидов.
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