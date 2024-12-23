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Бречалов сообщил о новом рекорде производства молока в Удмуртии - РИА Новости, 23.12.2024
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Удмуртская Республика
 
21:25 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/moloko-1990906442.html
Бречалов сообщил о новом рекорде производства молока в Удмуртии
Бречалов сообщил о новом рекорде производства молока в Удмуртии - РИА Новости, 23.12.2024
Бречалов сообщил о новом рекорде производства молока в Удмуртии
Удмуртские аграрии ставят новый рекорд, валовое производство молока с начала года уже должно превысить миллион тонн, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T21:25:00+03:00
2024-12-23T21:25:00+03:00
удмуртская республика
экономика
россия
можгинский район
кезский район
владимир путин
александр бречалов
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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УФА, 23 дек - РИА Новости. Удмуртские аграрии ставят новый рекорд, валовое производство молока с начала года уже должно превысить миллион тонн, заявил глава региона Александр Бречалов. "По данным Удмуртстата и регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия за 11 месяцев в сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и личных подворьях Удмуртии получили больше 994,4 тысяч тонн молока",- сообщает пресс-служба руководителя республики. По этому показателю лидируют Вавожский, Шарканский и Можгинский районы. Молочные хозяйства этих районов произвели 110,7 тысяч тонн, 87 тысяч тонн и 60,9 тысяч тонн молока соответственно, уточняет пресс-служба. "В прошлом году в Удмуртии получили рекордный один миллион тонн молока. Это седьмое место среди регионов страны. В этом году рекорд обновим. На сегодняшнюю дату валовое производство молока уже должно превысить миллион тонн. Добиваться таких результатов помогаем нашим сельхозпредприятиям при помощи различных мер поддержки. В этом году хозяйства получили более 800 миллионов рублей субсидий на производство молока. На эти средства они приобретают оборудование, строят новые фермы, закупают скот",- приводит прес-служба слова Бречалова. По его словам, только за последние два месяца новые животноводческие помещения запустили в хозяйствах "Большевик" в Кезском районе, "Свобода" в Селтинском районе, "Югдон" и КФХ Николая Плотникова в Малопургинском районе, а также в крестьянском хозяйстве в Красногорском районе. На прошлой неделе в деревне Нижний Сырьез Алнашского района открыли роботизированный коровник на 300 голов. Он стал уже 30-м животноводческим объектом, введенным в эксплуатацию в этом году в республике. "Во время своей ежегодной пресс-конференции президент страны также затронул вопросы продовольственной безопасности и развития аграрного сектора. Глава государства заявил: "Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики России. Я уже говорил, что оно развивается хорошим темпом: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что Удмуртия обеспечивает себя основными продуктами питания. Самообеспеченность по молоку и молочным продуктам составляет 186,7%, по яйцу – 235%, по мясу – 118,7%. В пресс-службе рассказали, что кроме прироста производства молока, также увеличивается выпуск другой сельскохозяйственной продукции. С января по ноябрь в республике было произведено 159 тыс. тонн мяса скота и птицы. Производство яиц выросло на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 1 миллиард 35 тысяч штук. В ближайшие годы в этом секторе АПК будет реализован новый инвестиционный проект – строительство новых филиалов птицефабрики "Вараксино" в Сарапульском районе. На прошлой неделе совместно с руководством агрохолдинга "Комос Групп" глава Удмуртии Александр Бречалов заложил первый камень в строительство птицефабрики. На двух новых производственных площадках планируется получать почти 500 миллионов яиц в год. Общий объем инвестиций агрохолдинга превысит 10 млрд рублей. Минсельхоз России поддержал этот большой проект льготным инвестиционным кредитом. "Развиваются и небольшие сельхозпредприятия, для них предусмотрена грантовая поддержка. В этом году финансовую поддержку получили 56 фермерских хозяйств и сельхозкооперативов на сумму более 340 миллионов рублей. Поддержка малых хозяйств продолжится и в следующем году. "На гранты "Агростартап" будет выделено 134,4 миллиона рублей, на развитие семейных ферм – 50,7 миллиона рублей, сельхозкооперативов – 135,1 миллиона рублей", – рассказал Александр Бречалов. Он пояснил, что это позволит создать новые рабочие места и увеличить объемы производства продукции, что соответствует задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.
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экономика, россия, можгинский район, кезский район, владимир путин, александр бречалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Удмуртская Республика, Экономика, Россия, Можгинский район, Кезский район, Владимир Путин, Александр Бречалов, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Бречалов сообщил о новом рекорде производства молока в Удмуртии

Бречалов: валовое производство молока в 2024 году должно превысить миллион тонн

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолоко
Молоко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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УФА, 23 дек - РИА Новости. Удмуртские аграрии ставят новый рекорд, валовое производство молока с начала года уже должно превысить миллион тонн, заявил глава региона Александр Бречалов.
«
"По данным Удмуртстата и регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия за 11 месяцев в сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и личных подворьях Удмуртии получили больше 994,4 тысяч тонн молока",- сообщает пресс-служба руководителя республики.
По этому показателю лидируют Вавожский, Шарканский и Можгинский районы. Молочные хозяйства этих районов произвели 110,7 тысяч тонн, 87 тысяч тонн и 60,9 тысяч тонн молока соответственно, уточняет пресс-служба.
"В прошлом году в Удмуртии получили рекордный один миллион тонн молока. Это седьмое место среди регионов страны. В этом году рекорд обновим. На сегодняшнюю дату валовое производство молока уже должно превысить миллион тонн. Добиваться таких результатов помогаем нашим сельхозпредприятиям при помощи различных мер поддержки. В этом году хозяйства получили более 800 миллионов рублей субсидий на производство молока. На эти средства они приобретают оборудование, строят новые фермы, закупают скот",- приводит прес-служба слова Бречалова.
По его словам, только за последние два месяца новые животноводческие помещения запустили в хозяйствах "Большевик" в Кезском районе, "Свобода" в Селтинском районе, "Югдон" и КФХ Николая Плотникова в Малопургинском районе, а также в крестьянском хозяйстве в Красногорском районе. На прошлой неделе в деревне Нижний Сырьез Алнашского района открыли роботизированный коровник на 300 голов. Он стал уже 30-м животноводческим объектом, введенным в эксплуатацию в этом году в республике.
"Во время своей ежегодной пресс-конференции президент страны также затронул вопросы продовольственной безопасности и развития аграрного сектора. Глава государства заявил: "Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики России. Я уже говорил, что оно развивается хорошим темпом: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что Удмуртия обеспечивает себя основными продуктами питания. Самообеспеченность по молоку и молочным продуктам составляет 186,7%, по яйцу – 235%, по мясу – 118,7%.
В пресс-службе рассказали, что кроме прироста производства молока, также увеличивается выпуск другой сельскохозяйственной продукции. С января по ноябрь в республике было произведено 159 тыс. тонн мяса скота и птицы. Производство яиц выросло на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 1 миллиард 35 тысяч штук. В ближайшие годы в этом секторе АПК будет реализован новый инвестиционный проект – строительство новых филиалов птицефабрики "Вараксино" в Сарапульском районе. На прошлой неделе совместно с руководством агрохолдинга "Комос Групп" глава Удмуртии Александр Бречалов заложил первый камень в строительство птицефабрики. На двух новых производственных площадках планируется получать почти 500 миллионов яиц в год. Общий объем инвестиций агрохолдинга превысит 10 млрд рублей. Минсельхоз России поддержал этот большой проект льготным инвестиционным кредитом.
"Развиваются и небольшие сельхозпредприятия, для них предусмотрена грантовая поддержка. В этом году финансовую поддержку получили 56 фермерских хозяйств и сельхозкооперативов на сумму более 340 миллионов рублей. Поддержка малых хозяйств продолжится и в следующем году.
"На гранты "Агростартап" будет выделено 134,4 миллиона рублей, на развитие семейных ферм – 50,7 миллиона рублей, сельхозкооперативов – 135,1 миллиона рублей", – рассказал Александр Бречалов.
Он пояснил, что это позволит создать новые рабочие места и увеличить объемы производства продукции, что соответствует задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.
 
Удмуртская РеспубликаЭкономикаРоссияМожгинский районКезский районВладимир ПутинАлександр БречаловМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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