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Бречалов сообщил о новом рекорде производства молока в Удмуртии

Бречалов сообщил о новом рекорде производства молока в Удмуртии - РИА Новости, 23.12.2024

Бречалов сообщил о новом рекорде производства молока в Удмуртии

Удмуртские аграрии ставят новый рекорд, валовое производство молока с начала года уже должно превысить миллион тонн, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T21:25:00+03:00

2024-12-23T21:25:00+03:00

2024-12-23T21:25:00+03:00

удмуртская республика

экономика

россия

можгинский район

кезский район

владимир путин

александр бречалов

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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УФА, 23 дек - РИА Новости. Удмуртские аграрии ставят новый рекорд, валовое производство молока с начала года уже должно превысить миллион тонн, заявил глава региона Александр Бречалов. "По данным Удмуртстата и регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия за 11 месяцев в сельхозпредприятиях, фермерских хозяйствах и личных подворьях Удмуртии получили больше 994,4 тысяч тонн молока",- сообщает пресс-служба руководителя республики. По этому показателю лидируют Вавожский, Шарканский и Можгинский районы. Молочные хозяйства этих районов произвели 110,7 тысяч тонн, 87 тысяч тонн и 60,9 тысяч тонн молока соответственно, уточняет пресс-служба. "В прошлом году в Удмуртии получили рекордный один миллион тонн молока. Это седьмое место среди регионов страны. В этом году рекорд обновим. На сегодняшнюю дату валовое производство молока уже должно превысить миллион тонн. Добиваться таких результатов помогаем нашим сельхозпредприятиям при помощи различных мер поддержки. В этом году хозяйства получили более 800 миллионов рублей субсидий на производство молока. На эти средства они приобретают оборудование, строят новые фермы, закупают скот",- приводит прес-служба слова Бречалова. По его словам, только за последние два месяца новые животноводческие помещения запустили в хозяйствах "Большевик" в Кезском районе, "Свобода" в Селтинском районе, "Югдон" и КФХ Николая Плотникова в Малопургинском районе, а также в крестьянском хозяйстве в Красногорском районе. На прошлой неделе в деревне Нижний Сырьез Алнашского района открыли роботизированный коровник на 300 голов. Он стал уже 30-м животноводческим объектом, введенным в эксплуатацию в этом году в республике. "Во время своей ежегодной пресс-конференции президент страны также затронул вопросы продовольственной безопасности и развития аграрного сектора. Глава государства заявил: "Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики России. Я уже говорил, что оно развивается хорошим темпом: 3% в год. Нас не может не радовать то, что происходит в сельском хозяйстве", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что Удмуртия обеспечивает себя основными продуктами питания. Самообеспеченность по молоку и молочным продуктам составляет 186,7%, по яйцу – 235%, по мясу – 118,7%. В пресс-службе рассказали, что кроме прироста производства молока, также увеличивается выпуск другой сельскохозяйственной продукции. С января по ноябрь в республике было произведено 159 тыс. тонн мяса скота и птицы. Производство яиц выросло на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 1 миллиард 35 тысяч штук. В ближайшие годы в этом секторе АПК будет реализован новый инвестиционный проект – строительство новых филиалов птицефабрики "Вараксино" в Сарапульском районе. На прошлой неделе совместно с руководством агрохолдинга "Комос Групп" глава Удмуртии Александр Бречалов заложил первый камень в строительство птицефабрики. На двух новых производственных площадках планируется получать почти 500 миллионов яиц в год. Общий объем инвестиций агрохолдинга превысит 10 млрд рублей. Минсельхоз России поддержал этот большой проект льготным инвестиционным кредитом. "Развиваются и небольшие сельхозпредприятия, для них предусмотрена грантовая поддержка. В этом году финансовую поддержку получили 56 фермерских хозяйств и сельхозкооперативов на сумму более 340 миллионов рублей. Поддержка малых хозяйств продолжится и в следующем году. "На гранты "Агростартап" будет выделено 134,4 миллиона рублей, на развитие семейных ферм – 50,7 миллиона рублей, сельхозкооперативов – 135,1 миллиона рублей", – рассказал Александр Бречалов. Он пояснил, что это позволит создать новые рабочие места и увеличить объемы производства продукции, что соответствует задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

россия

можгинский район

кезский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, можгинский район, кезский район, владимир путин, александр бречалов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)