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Новый раунд переговоров Ирана с Европой начнется в конце января - РИА Новости, 23.12.2024
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15:42 23.12.2024 (обновлено: 15:43 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/mid-1990844264.html
Новый раунд переговоров Ирана с Европой начнется в конце января
Новый раунд переговоров Ирана с Европой начнется в конце января - РИА Новости, 23.12.2024
Новый раунд переговоров Ирана с Европой начнется в конце января
Новый раунд переговоров между Ираном и евротройкой по иранской ядерной программе начнется в конце января 2025 года, заявил официальный представитель МИД Ирана... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:42:00+03:00
2024-12-23T15:43:00+03:00
в мире
иран
сша
великобритания
рафаэль гросси
маджид тахт-раванчи
масуд пезешкиан
магатэ
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ТЕГЕРАН, 23 дек – РИА Новости. Новый раунд переговоров между Ираном и евротройкой по иранской ядерной программе начнется в конце января 2025 года, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Новый раунд переговоров между Ираном и тремя европейскими странами, вероятно, состоится в середине января. На предыдущем раунде было решено, что эти переговоры будут продолжены. Мы уже говорили ранее, что это (масштабные – ред.) переговоры, а (не только переговоры – ред.) по заключению сделки, на них обсуждаются разные вопросы, в том числе и атомный", – передает слова Багаи официальный Telegram-канал МИД. Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран. Еще 14-15 ноября Иран посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241210/iran-1988481862.html
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в мире, иран, сша, великобритания, рафаэль гросси, маджид тахт-раванчи, масуд пезешкиан, магатэ
В мире, Иран, США, Великобритания, Рафаэль Гросси, Маджид Тахт-Раванчи, Масуд Пезешкиан, МАГАТЭ
Новый раунд переговоров Ирана с Европой начнется в конце января

МИД Ирана: новый раунд переговоров по ИЯП начнется в конце января

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 дек – РИА Новости. Новый раунд переговоров между Ираном и евротройкой по иранской ядерной программе начнется в конце января 2025 года, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Новый раунд переговоров между Ираном и тремя европейскими странами, вероятно, состоится в середине января. На предыдущем раунде было решено, что эти переговоры будут продолжены. Мы уже говорили ранее, что это (масштабные – ред.) переговоры, а (не только переговоры – ред.) по заключению сделки, на них обсуждаются разные вопросы, в том числе и атомный", – передает слова Багаи официальный Telegram-канал МИД.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Иран заявил о готовности продавать вооружения любым странам
10 декабря, 18:28
Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Неделей ранее инициированная Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.
Еще 14-15 ноября Иран посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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В миреИранСШАВеликобританияРафаэль ГроссиМаджид Тахт-РаванчиМасуд ПезешкианМАГАТЭ
 
 
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