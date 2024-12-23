Лукашенко заявил, что встретится с Путиным
Лукашенко заявил, что встретится с Путиным через пару дней
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через пару дней встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
"Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по вопросам развития в Белоруссии машиностроения.
""Говоря о наших автомобилях и так далее, мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения. Я бы вас попросил, чтобы мы четко придерживались наших договоренностей с Российской Федерацией. Надо понимать, что в России так же времена непростые. Утилизационный сбор - мы тоже договорились. Как это реализуется на сегодняшний день и есть ли какие-то проблемы у нас с Российской Федерацией?" - сказал президент Белоруссии.
Он отметил, что хотел бы поговорить о производстве легкового автотранспорта. "Мы начали производить. Замахнулись на большое количество. Но надо понимать, сколько мы будем производить в будущем году, и видеть рынки для реализации этих автомобилей", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что будущий год будет непростым в силу определенных причин. "И наши традиционные рынки, где мы работали успешно, надо расширять. Поэтому вот эти визиты в Оман, Эмираты, в Китай в ближайшее время и так далее. Это речь идет о диверсификации наших рынков. Как мы их называли, третье наше направление - дальняя дуга. Об этом шла речь", - сказал он.
Ожидается, что на этой неделе состоится неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, а также заседание Высшего евразийского экономического совета.