https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990816260.html

Лукашенко заявил, что встретится с Путиным

Лукашенко заявил, что встретится с Путиным - РИА Новости, 23.12.2024

Лукашенко заявил, что встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через пару дней встретится с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:59:00+03:00

2024-12-23T12:59:00+03:00

2024-12-23T16:22:00+03:00

александр лукашенко

белоруссия

оман

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владимир путин

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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через пару дней встретится с российским лидером Владимиром Путиным."Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по вопросам развития в Белоруссии машиностроения.""Говоря о наших автомобилях и так далее, мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения. Я бы вас попросил, чтобы мы четко придерживались наших договоренностей с Российской Федерацией. Надо понимать, что в России так же времена непростые. Утилизационный сбор - мы тоже договорились. Как это реализуется на сегодняшний день и есть ли какие-то проблемы у нас с Российской Федерацией?" - сказал президент Белоруссии.Он отметил, что хотел бы поговорить о производстве легкового автотранспорта. "Мы начали производить. Замахнулись на большое количество. Но надо понимать, сколько мы будем производить в будущем году, и видеть рынки для реализации этих автомобилей", - сказал белорусский лидер.Лукашенко отметил, что будущий год будет непростым в силу определенных причин. "И наши традиционные рынки, где мы работали успешно, надо расширять. Поэтому вот эти визиты в Оман, Эмираты, в Китай в ближайшее время и так далее. Это речь идет о диверсификации наших рынков. Как мы их называли, третье наше направление - дальняя дуга. Об этом шла речь", - сказал он.Ожидается, что на этой неделе состоится неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, а также заседание Высшего евразийского экономического совета.

https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990793598.html

https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990795909.html

белоруссия

оман

китай

россия

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александр лукашенко, белоруссия, оман, китай, владимир путин, в мире, россия, снг