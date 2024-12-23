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Лукашенко заявил, что встретится с Путиным - РИА Новости, 23.12.2024
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12:59 23.12.2024 (обновлено: 16:22 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990816260.html
Лукашенко заявил, что встретится с Путиным
Лукашенко заявил, что встретится с Путиным - РИА Новости, 23.12.2024
Лукашенко заявил, что встретится с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через пару дней встретится с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:59:00+03:00
2024-12-23T16:22:00+03:00
александр лукашенко
белоруссия
оман
китай
владимир путин
в мире
россия
снг
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через пару дней встретится с российским лидером Владимиром Путиным."Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по вопросам развития в Белоруссии машиностроения.""Говоря о наших автомобилях и так далее, мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения. Я бы вас попросил, чтобы мы четко придерживались наших договоренностей с Российской Федерацией. Надо понимать, что в России так же времена непростые. Утилизационный сбор - мы тоже договорились. Как это реализуется на сегодняшний день и есть ли какие-то проблемы у нас с Российской Федерацией?" - сказал президент Белоруссии.Он отметил, что хотел бы поговорить о производстве легкового автотранспорта. "Мы начали производить. Замахнулись на большое количество. Но надо понимать, сколько мы будем производить в будущем году, и видеть рынки для реализации этих автомобилей", - сказал белорусский лидер.Лукашенко отметил, что будущий год будет непростым в силу определенных причин. "И наши традиционные рынки, где мы работали успешно, надо расширять. Поэтому вот эти визиты в Оман, Эмираты, в Китай в ближайшее время и так далее. Это речь идет о диверсификации наших рынков. Как мы их называли, третье наше направление - дальняя дуга. Об этом шла речь", - сказал он.Ожидается, что на этой неделе состоится неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, а также заседание Высшего евразийского экономического совета.
https://ria.ru/20241223/lukashenko-1990793598.html
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александр лукашенко, белоруссия, оман, китай, владимир путин, в мире, россия, снг
Александр Лукашенко, Белоруссия, Оман, Китай, Владимир Путин, В мире, Россия, СНГ
Лукашенко заявил, что встретится с Путиным

Лукашенко заявил, что встретится с Путиным через пару дней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через пару дней встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
"Буквально через пару дней мы встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным. И если нужно будет обсудить на нашем уровне какие-то вопросы, мы их обсудим", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта на совещании по вопросам развития в Белоруссии машиностроения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Европа откроется для сотрудничества с Минском и Москвой, заявил Лукашенко
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""Говоря о наших автомобилях и так далее, мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения. Я бы вас попросил, чтобы мы четко придерживались наших договоренностей с Российской Федерацией. Надо понимать, что в России так же времена непростые. Утилизационный сбор - мы тоже договорились. Как это реализуется на сегодняшний день и есть ли какие-то проблемы у нас с Российской Федерацией?" - сказал президент Белоруссии.
Он отметил, что хотел бы поговорить о производстве легкового автотранспорта. "Мы начали производить. Замахнулись на большое количество. Но надо понимать, сколько мы будем производить в будущем году, и видеть рынки для реализации этих автомобилей", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко отметил, что будущий год будет непростым в силу определенных причин. "И наши традиционные рынки, где мы работали успешно, надо расширять. Поэтому вот эти визиты в Оман, Эмираты, в Китай в ближайшее время и так далее. Это речь идет о диверсификации наших рынков. Как мы их называли, третье наше направление - дальняя дуга. Об этом шла речь", - сказал он.
Ожидается, что на этой неделе состоится неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, а также заседание Высшего евразийского экономического совета.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Лукашенко пообещал нормализовать отношения с Украиной
11:52
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияОманКитайВладимир ПутинВ миреРоссияСНГ
 
 
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