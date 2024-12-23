https://ria.ru/20241223/lensk-1990867276.html

В Ленске потушили пожар в торговом центре

В Ленске потушили пожар в торговом центре - РИА Новости, 23.12.2024

В Ленске потушили пожар в торговом центре

Пожар в торговом центре "Светофор" в якутском Ленске полностью потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:38:00+03:00

2024-12-23T17:38:00+03:00

2024-12-23T17:38:00+03:00

происшествия

ленск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Пожар в торговом центре "Светофор" в якутском Ленске полностью потушен, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что магазин "Светофор" загорелся в Ленске в Якутии на площади порядка 500 квадратных метров, предварительная причина возгорания - короткое замыкание в электрооборудовании. Позднее открытый огонь в торговом центре удалось ликвидировать на площади 2 тысячи квадратных метров. "Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в Якутии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241213/barnaul-1989000345.html

ленск

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происшествия, ленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)