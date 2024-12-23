https://ria.ru/20241223/kndr-1990874649.html

Военные из КНДР могут принять участие в параде 9 мая, заявил Ушаков

Военные из КНДР могут принять участие в параде 9 мая, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.12.2024

Военные из КНДР могут принять участие в параде 9 мая, заявил Ушаков

Военные из КНДР могут принять участие в торжественном параде в Москве 9 мая по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T18:16:00+03:00

2024-12-23T18:16:00+03:00

2024-12-23T18:16:00+03:00

москва

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юрий ушаков

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Военные из КНДР могут принять участие в торжественном параде в Москве 9 мая по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ушаков ранее рассказал, что воинские контингенты некоторых стран будут принимать участие в торжественном параде в Москве 9 мая 2025 года. "Я думаю, что да", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, будут ли военные КНДР принимать участие в параде 9 мая в Москве, приуроченном к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По его словам, несколько стран уже дали согласие на участие их военнослужащих в параде. "Пока не могу назвать вам точную цифру, но уже ясно, что несколько стран дали согласие на это", - уточнил Ушаков.

https://ria.ru/20241223/briks-1990874183.html

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москва

россия

кндр (северная корея)

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