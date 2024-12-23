https://ria.ru/20241223/kellog-1990878302.html
Ушаков прокомментировал сообщения о возможном визите Келлога в Москву
Ушаков прокомментировал сообщения о возможном визите Келлога в Москву - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков прокомментировал сообщения о возможном визите Келлога в Москву
Обращений к России по поводу организации возможного визита будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога не было, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T18:35:00+03:00
2024-12-23T18:35:00+03:00
2024-12-23T18:36:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
кит келлог
юрий ушаков
дональд трамп
войска рхбз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989868399_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_be713e1c12fc8798f6db29b5d56948a5.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Обращений к России по поводу организации возможного визита будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога не было, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге ранее заявил, что дата визита будущего спецпосланника США по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Киев определена. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Келлог посетит Киев и ряд европейских столиц в начале января, "поскольку новая администрация США пытается как можно скорее положить конец конфликту" на Украине. "Я тоже читал информацию о том, что планируется такая поездка. Но, честно говоря, к нам никто на этот счет - о проведении каких-либо контактов в Москве - не обращался", - сказал Ушаков журналистам. Келлог в эфире канала Fox News заявлял, что, как он полагает, Россия и Украина готовы к проведению переговоров о завершении конфликта. Он также высказался о наличии у избранного президента США Дональда Трампа возможности завершить украинский конфликт до конца текущего года и назвал убийство начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова неумным шагом.
https://ria.ru/20241218/peregovory-1990000764.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989868399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c7b9df2c24534848818b7d218bdf1b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, кит келлог, юрий ушаков, дональд трамп, войска рхбз
В мире, США, Россия, Украина, Кит Келлог, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Войска РХБЗ
Ушаков прокомментировал сообщения о возможном визите Келлога в Москву
Ушаков: обращений к России об организации визита Келлога в Москву не было