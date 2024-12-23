Россия и Иран достигли стратегических решений по проекту "Север-Юг"
Россия и Иран достигли стратегических решений по проекту Решт-Астара
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на переговорах с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег в Тегеране
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на переговорах с министром дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 23 дек - РИА Новости. РФ и Иран достигли стратегических решений по реализации проекта железной дороги Решт-Астара для транспортного коридора "Север - Юг", заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
"Мы также пытаемся решить возникающие вопросы, чтобы ускорить процесс реализации проекта Решт-Астара. Я считаю, что мы сейчас приняли стратегические решения. Очень надеемся, что в ближайшее время начнем двигаться по их реализации", - сказал он журналистам.
По его словам, российская делегация проговорила четыре пункта, обязательства по реализации которых были взяты обеими сторонами.
"В том числе иранская сторона взяла на себя обязательства по предоставлению графика выкупа земель, что для нас являлось самым чувствительным вопросом в наших переговорах. Я очень рад, что коллеги с пониманием (к этому) отнеслись", - отметил Савельев.
В свою очередь, вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что российская делегация в Тегеране также обсудила вопросы интеграционного сближения Ирана с ЕАЭС, российскую сторону оповестили о ратификации парламентом Ирана соглашения о зоне свободной торговли, а также о том, что решение будет отправлено на заключение Совета стражей конституции Ирана, что займет какое-то время.
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Кроме того, по его словам, стороны обсудили предоставление Ирану статуса наблюдателя в ЕАЭС и ряд двусторонних вопросов.
Делегация РФ с Виталием Савельевым и Алексеем Оверчуком в ходе визита в Тегеран в понедельник провела переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, его первым заместителем Мохаммадом Резой Арефом, а также с министром дорог и градостроительства Фарзане Садег.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные). РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.