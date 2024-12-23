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Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста "Фонтанки"

Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста "Фонтанки" - РИА Новости, 23.12.2024

Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста "Фонтанки"

Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста "Фонтанки" Максима Максимова, совершенном в июне 2004 года, рассказала "Фонтанка" со... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:16:00+03:00

2024-12-23T13:16:00+03:00

2024-12-23T13:35:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

убийство

полиция

фонтанка.ру (газета)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста "Фонтанки" Максима Максимова, совершенном в июне 2004 года, рассказала "Фонтанка" со ссылкой на протокол признания от 18 декабря."Убивал вместе с Меликсетовым. Сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили", — признался он.По данным из протокола, Смирнов совершил преступление после того, как узнал, что журналист работал над материалом о коррупционных схемах с его участием.Он также указал на место, где закопали труп Максимова. Сейчас проводятся поиски останков в лесу. Смирнов также проходит по делу об убийстве директора Балтийского судомеханического завода, совершенном в 1998 году с использованием взрывчатки.

https://ria.ru/20241223/moskva-1990789454.html

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происшествия, санкт-петербург, убийство, полиция, фонтанка.ру (газета)