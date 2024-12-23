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Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста "Фонтанки" - РИА Новости, 23.12.2024
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13:16 23.12.2024 (обновлено: 13:35 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/fontanka-1990820141.html
Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста "Фонтанки"
Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста "Фонтанки" - РИА Новости, 23.12.2024
Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста "Фонтанки"
Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста "Фонтанки" Максима Максимова, совершенном в июне 2004 года, рассказала "Фонтанка" со... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T13:16:00+03:00
2024-12-23T13:35:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
убийство
полиция
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста "Фонтанки" Максима Максимова, совершенном в июне 2004 года, рассказала "Фонтанка" со ссылкой на протокол признания от 18 декабря."Убивал вместе с Меликсетовым. Сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили", — признался он.По данным из протокола, Смирнов совершил преступление после того, как узнал, что журналист работал над материалом о коррупционных схемах с его участием.Он также указал на место, где закопали труп Максимова. Сейчас проводятся поиски останков в лесу. Смирнов также проходит по делу об убийстве директора Балтийского судомеханического завода, совершенном в 1998 году с использованием взрывчатки.
https://ria.ru/20241223/moskva-1990789454.html
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происшествия, санкт-петербург, убийство, полиция, фонтанка.ру (газета)
Происшествия, Санкт-Петербург, Убийство, Полиция, Фонтанка.ру (газета)
Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста "Фонтанки"

"Фонтанка": экс-полковник полиции сознался в убийстве журналиста Максимова

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полковник полиции в отставке Михаил Смирнов сознался в убийстве журналиста "Фонтанки" Максима Максимова, совершенном в июне 2004 года, рассказала "Фонтанка" со ссылкой на протокол признания от 18 декабря.
"Убивал вместе с Меликсетовым. Сначала оглушили ударом трубой по голове, потом на шнурке подвесили к шведской стенке и задушили", — признался он.
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По данным из протокола, Смирнов совершил преступление после того, как узнал, что журналист работал над материалом о коррупционных схемах с его участием.
Он также указал на место, где закопали труп Максимова. Сейчас проводятся поиски останков в лесу.
Смирнов также проходит по делу об убийстве директора Балтийского судомеханического завода, совершенном в 1998 году с использованием взрывчатки.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургУбийствоПолицияФонтанка.ру (газета)
 
 
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