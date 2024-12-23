"Танцы и селфи". В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине
Сенатор Пол: миллионы долларов США ушли на украинских тиктокеров
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Миллионы долларов из выделяемых Киеву средств уходят на украинских тиктокеров, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете Festivus Report. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
Как отмечает издание, каждый год 23 декабря Пол выпускает отчет с перечислением самых бесполезных статей расходов из госбюджета США. В этом году в список таких нецелевых трат, помимо финансирования изучения одиноких крыс, попали расходы, связанные с ролью Вашингтона в конфликте на Украине.
"Хотя американские налогоплательщики и так предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов в виде помощи и военной поддержки с начала конфликта, кто-то в Госдепартаменте посчитал блестящей идеей выделить дополнительно 4,8 миллиона долларов на статью под названием "КИЕВ, Украина, связи с общественностью — сотрудники-инфлюенсеры", — говорится в публикации.
По данным сенатора, правительство США в этом году финансировало украинских тиктокеров и Instagram*-блогеров.
"По всей видимости, мы хотим видеть больше сторис в Instagram* и танцев в TikTok из зоны военных действий. <…> В то время, когда американцы едва сводят концы с концами, странно видеть, как наше правительство тратит деньги налогоплательщиков на то, что можно назвать помпезным фестивалем селфи", — сказано в отчете сенатора Пола.
Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее в интервью испанской газете Pais заявил, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что администрация Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода и инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа 20 января 2025 года. По информации издания, чтобы израсходовать на оружие все оставшиеся средства и передать его Киеву, объем поставок должен составлять более чем 110 миллионов долларов в сутки — порядка 3 миллиардов в декабре и в январе. Собеседники газеты отмечали обеспокоенность в связи с тем, что будущая администрация Трампа может отказать Киеву в передаче новых пакетов военной поддержки с целью усадить представителей Украины за стол переговоров с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.