https://ria.ru/20241223/demeshin-1990822335.html

Для служб в Хабаровском крае наступает период повышенной готовности

Для служб в Хабаровском крае наступает период повышенной готовности - РИА Новости, 23.12.2024

Для служб в Хабаровском крае наступает период повышенной готовности

Период повышенной готовности наступает в Хабаровском крае для работников топливно-энергетического комплекса (ТЭК), жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:27:00+03:00

2024-12-23T13:27:00+03:00

2024-12-23T13:27:00+03:00

хабаровский край

хабаровский край

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охотск

дмитрий демешин

ирина горбачева

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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Период повышенной готовности наступает в Хабаровском крае для работников топливно-энергетического комплекса (ТЭК), жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и транспорта, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. Готовность учреждений Хабаровского края к новогодним праздничным дням обсудили в понедельник на заседании президиума регионального правительства под председательством губернатора. "Впереди новогодние праздники - время отдыхать, но кому-то - усиленно работать. Я, конечно, сейчас про работников ТЭК, ЖКХ и транспорта. Для них наступает пора повышенной готовности. Вопрос касается безопасности и обеспечения всех жителей Хабаровского края теплом, электроэнергией и газом", - написал Демешин в своём Telegram-канале. Глава региона отметил, что, кроме проверки готовности всех важных объектов, региональное правительство ввело дополнительные рейсы в Москву и Охотск, которые будут выполняться в течение новогодних праздников. По данным заместителя председателя правительства края по инфраструктуре Ирины Горбачёвой, с 25 декабря по 11 января авиакомпания "Аэрофлот" выполнит 13 дополнительных рейсов по маршруту Москва-Хабаровск-Москва. По маршруту Хабаровск-Охотск местная компания "Хабаровские авиалинии" выделила четыре дополнительных рейса 3, 5, 7 и 9 января. На дорогах края будет дежурить спецтехника, чтобы оперативно бороться с гололёдом. В сравнении с прошлым годом количество машин и объёмы заготовленного песка и реагентов существенно увеличены, отметил Демешин. На официальном сайте губернатора и правительства Хабаровского края указано, что с 29 декабря по 8 января круглосуточно будет обеспечено дежурство 535 единиц спецтехники, уже заготовлено около 110 тысяч тонн противогололёдных материалов. В сравнении с предыдущим годом количество единиц техники возросло на 68, объём заготовленных материалов вырос почти на 39 тысяч тонн. "В Единой дежурной диспетчерской службе региона в выходные дни будут работать на 70% сотрудников больше, чем годом ранее. Это позволит оперативно реагировать на все поступающие сообщения. Все поликлиники края разработали график приёма в праздничные дни, чтобы в случае необходимости можно было попасть к врачу. Учреждения соцзащиты тоже будут работать для удобства жителей нашего края", - сообщил губернатор. По его словам, особое внимание уделят школам, учреждениям культуры и спорта. Безопасное проведение мероприятий в местах массового пребывания людей во время новогодних и рождественских мероприятий находится на особом контроле правительства края. На официальном сайте губернатора и правительства региона также говорится, что на случай экстренных ситуаций создан резерв материальных ресурсов на сумму 940 миллионов рублей, в том числе резервные источники электроснабжения.

https://ria.ru/20241220/natsproekt-1990312156.html

https://ria.ru/20241218/habarovsk-1989854956.html

https://ria.ru/20241217/reysy-1989614143.html

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хабаровский край, москва, охотск, дмитрий демешин, ирина горбачева, аэрофлот