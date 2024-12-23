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Биография Владимира Буракова

Биография Владимира Буракова - РИА Новости, 23.12.2024

Биография Владимира Буракова

Российский партийный и государственный деятель Владимир Юрьевич Бураков родился 6 ноября 1954 года в Харькове Украинской ССР (ныне Украина). РИА Новости, 23.12.2024

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2024-12-23T13:38:00+03:00

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Российский партийный и государственный деятель Владимир Юрьевич Бураков родился 6 ноября 1954 года в Харькове Украинской ССР (ныне Украина). В 1977 году окончил Московский авиационный технологический институт (был переименован в МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского, в 2015 году был объединен с Московским авиационным институтом), в 1989 году – Московскую высшую партийную школу. Кандидат юридических наук (2003).С 1977 года работал в НИИ технологии машиностроения.В 1979-1988 годах находился на комсомольской и партийной работе.До 1991 года работал на руководящих должностях в Советском Комитете защиты мира. С 1991 года – первый заместитель председателя Российского комитета защиты мира. Занимался вопросами разрешения межнациональных и региональных конфликтов на территории СССР, а затем России. В 1993-1994 годах принимал участие в формировании фондового рынка России, являлся заместителем генерального директора исполнительной дирекции Федерации фондовых бирж России.В 1994-1996 годах занимал пост заместителя начальника управления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.В 1996-2000 годах – руководитель в коммерческих структурах, занимающихся инвестированием в строительство, промышленность и высокие технологии.До 2001 года являлся секретарем политсовета российской политической общественной организации "Отечество".В 2001-2004 годах занимал должности начальника орготдела главного территориального управления администрации президента Российской Федерации, заместителя начальника главного территориального управления – начальника управления по взаимодействию с полномочными представителями президента Российской Федерации в федеральных округах.В 2004-2006 годах являлся руководителем общественной ассоциации производителей "Русская пушнина".С 2005 года – заместитель председателя политической партии "Российская партия пенсионеров", председатель исполкома партии.В 2006 году на внеочередном съезде Российской партии пенсионеров было принято решение о ее объединении с партией "Родина" и Российской партией жизни в единую партию под названием "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь". Российская партия пенсионеров была преобразована в общественную организацию "Российские пенсионеры". В 2006 году Владимир Бураков занял должность председатель центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Справедливая Россия".В 2011-2017 годах – заместитель управляющего делами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.В 2012 году Центральный совет "Пенсионеров России" принял решение о преобразовании организации в политическую партию "Российская партия пенсионеров за справедливость"В 2012 году Бураков был избран председателем Центрального совета партии.29 июля 2016 года стал исполняющим обязанности председателя партии.11 марта 2017 года на съезде партии было принято решение изменить ее название на "Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость". Также была упразднена должность председателя партии – согласно уставу, первым лицом в партии стал председатель Центрального совета Владимир Бураков. 23 декабря 2024 года стало известно, что Владимир Бураков скончался в результате болезни.Владимиру Буракову был присвоен квалификационный разряд действительного государственного советника Российской Федерации 2 класса (2004).У политика остались две дочери.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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