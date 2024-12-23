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Умер председатель "Пенсионеров России" Бураков - РИА Новости, 23.12.2024
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11:54 23.12.2024 (обновлено: 11:59 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/glava-1990796110.html
Умер председатель "Пенсионеров России" Бураков
Умер председатель "Пенсионеров России" Бураков - РИА Новости, 23.12.2024
Умер председатель "Пенсионеров России" Бураков
Председатель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков скончался в возрасте 70 лет в результате болезни, сообщил РИА Новости РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:54:00+03:00
2024-12-23T11:59:00+03:00
партия пенсионеров россии
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков скончался в возрасте 70 лет в результате болезни, сообщил РИА Новости зампред партии Владимир Ворожцов. "Увы, да. Болезнь", - подтвердил Ворожцов смерть председателя партии. Бураков занимал должность председателя Центрального совета политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" с 2012 года.
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партия пенсионеров россии, россия
Партия Пенсионеров России, Россия
Умер председатель "Пенсионеров России" Бураков

Председатель "Российской партии пенсионеров" Бураков умер в возрасте 70 лет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВладимир Бураков
Владимир Бураков - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Владимир Бураков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков скончался в возрасте 70 лет в результате болезни, сообщил РИА Новости зампред партии Владимир Ворожцов.
"Увы, да. Болезнь", - подтвердил Ворожцов смерть председателя партии.
Бураков занимал должность председателя Центрального совета политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" с 2012 года.
 
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