https://ria.ru/20241223/glava-1990796110.html

Умер председатель "Пенсионеров России" Бураков

Умер председатель "Пенсионеров России" Бураков - РИА Новости, 23.12.2024

Умер председатель "Пенсионеров России" Бураков

Председатель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков скончался в возрасте 70 лет в результате болезни, сообщил РИА Новости РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:54:00+03:00

2024-12-23T11:54:00+03:00

2024-12-23T11:59:00+03:00

партия пенсионеров россии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990796474_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_88a4529fcc3d40ed0f61182f08af72e9.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Председатель "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Владимир Бураков скончался в возрасте 70 лет в результате болезни, сообщил РИА Новости зампред партии Владимир Ворожцов. "Увы, да. Болезнь", - подтвердил Ворожцов смерть председателя партии. Бураков занимал должность председателя Центрального совета политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" с 2012 года.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

партия пенсионеров россии, россия