https://ria.ru/20241223/briks-1990889610.html

Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС

Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС - РИА Новости, 23.12.2024

Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС

Саудовская Аравия принимала участие в мероприятиях по линии БРИКС в 2024 году, однако внутригосударственные процедуры по присоединению к группе в королевстве... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:12:00+03:00

2024-12-23T19:12:00+03:00

2024-12-23T20:32:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия принимала участие в мероприятиях по линии БРИКС в 2024 году, однако внутригосударственные процедуры по присоединению к группе в королевстве еще не завершены, поэтому от принятия совместных документов Эр-Рияд воздерживался, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Новые участники - Египет, Иран, Эмираты, Эфиопия, - весьма активно включились в работу. Проявляли конструктивный подход к ключевым приоритетам нашего председательства, поддержали все наши флагманские инициативы. Что же касается Саудовской Аравии, об этом часто задают вопросы, то ее представители присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия решений воздерживались", - сказал Ушаков на брифинге. "Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть королевство, несмотря на то, что саудитов пригласили в качестве полноправных членов, они взяли на этот счет паузу", - добавил Ушаков.

https://ria.ru/20241022/briks-1979332437.html

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Наталья Макарова

в мире, саудовская аравия, эр-рияд (город), россия, юрий ушаков, брикс