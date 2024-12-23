Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС
Ушаков: Саудовская Аравия взяла паузу в вопросе полноформатного членства в БРИКС
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия принимала участие в мероприятиях по линии БРИКС в 2024 году, однако внутригосударственные процедуры по присоединению к группе в королевстве еще не завершены, поэтому от принятия совместных документов Эр-Рияд воздерживался, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Новые участники - Египет, Иран, Эмираты, Эфиопия, - весьма активно включились в работу. Проявляли конструктивный подход к ключевым приоритетам нашего председательства, поддержали все наши флагманские инициативы. Что же касается Саудовской Аравии, об этом часто задают вопросы, то ее представители присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия решений воздерживались", - сказал Ушаков на брифинге.
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"Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть королевство, несмотря на то, что саудитов пригласили в качестве полноправных членов, они взяли на этот счет паузу", - добавил Ушаков.
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