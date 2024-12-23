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Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС - РИА Новости, 23.12.2024
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19:12 23.12.2024 (обновлено: 20:32 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/briks-1990889610.html
Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС
Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС - РИА Новости, 23.12.2024
Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС
Саудовская Аравия принимала участие в мероприятиях по линии БРИКС в 2024 году, однако внутригосударственные процедуры по присоединению к группе в королевстве... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T19:12:00+03:00
2024-12-23T20:32:00+03:00
в мире
саудовская аравия
эр-рияд (город)
россия
юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия принимала участие в мероприятиях по линии БРИКС в 2024 году, однако внутригосударственные процедуры по присоединению к группе в королевстве еще не завершены, поэтому от принятия совместных документов Эр-Рияд воздерживался, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Новые участники - Египет, Иран, Эмираты, Эфиопия, - весьма активно включились в работу. Проявляли конструктивный подход к ключевым приоритетам нашего председательства, поддержали все наши флагманские инициативы. Что же касается Саудовской Аравии, об этом часто задают вопросы, то ее представители присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия решений воздерживались", - сказал Ушаков на брифинге. "Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть королевство, несмотря на то, что саудитов пригласили в качестве полноправных членов, они взяли на этот счет паузу", - добавил Ушаков.
https://ria.ru/20241022/briks-1979332437.html
саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, эр-рияд (город), россия, юрий ушаков, брикс
В мире, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Россия, Юрий Ушаков, БРИКС
Ушаков сообщил о паузе Саудовской Аравии в процессе присоединения к БРИКС

Ушаков: Саудовская Аравия взяла паузу в вопросе полноформатного членства в БРИКС

© Fotolia / SwisshippoКоролевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Fotolia / Swisshippo
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Саудовская Аравия принимала участие в мероприятиях по линии БРИКС в 2024 году, однако внутригосударственные процедуры по присоединению к группе в королевстве еще не завершены, поэтому от принятия совместных документов Эр-Рияд воздерживался, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Новые участники - Египет, Иран, Эмираты, Эфиопия, - весьма активно включились в работу. Проявляли конструктивный подход к ключевым приоритетам нашего председательства, поддержали все наши флагманские инициативы. Что же касается Саудовской Аравии, об этом часто задают вопросы, то ее представители присутствовали на многих мероприятиях, которые мы проводили в рамках объединения, но от разработки документов и совместного принятия решений воздерживались", - сказал Ушаков на брифинге.
«
"Они ссылались на то, что внутренние процедуры, необходимые для присоединения к БРИКС, еще не завершены. То есть королевство, несмотря на то, что саудитов пригласили в качестве полноправных членов, они взяли на этот счет паузу", - добавил Ушаков.
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В миреСаудовская АравияЭр-Рияд (город)РоссияЮрий УшаковБРИКС
 
 
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