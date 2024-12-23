США "выкручивали руки" приглашенным на саммит БРИКС, заявил Ушаков
Ушаков: США буквально выкручивали руки некоторым приглашенным на саммит БРИКС
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЧлены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС
Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС . Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. США буквально "выкручивали руки" некоторым странам, приглашенным на саммит БРИКС в Казани, чтобы не допустить их участия в этом мероприятии, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Кульминацией нашего председательства стал саммит в Казани. Это было без преувеличения одно из наиболее значимых событий в международном календаре уходящего года. В формате аутрич БРИКС+ приняла участие 41 иностранная делегация - 35 государств и шесть руководителей международных организаций.
Он напомнил, что в Казани на высшем уровне были представлены 22 иностранных государства.
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"Столь представительный состав участников весьма убедительно свидетельствует о живом интересе Глобального Юга и Востока к взаимодействию в рамках БРИКС. Объединение превращается, об этом говорили участники саммита в Казани, в ключевой элемент формирующегося многополярного миропорядка. Становится реальной объединяющей силой для отстаивания интересов государств глобального юга и востока", - добавил он.
По словам Ушакова, БРИКС наращивает свой интерес в экономике, финансах, реагировании на климатические вызовы, укреплении продовольственной и энергетической безопасности.
"Конечно, мы говорили об этом уже, саммит прошел на фоне давления США и их союзников. Некоторым приглашенным странам в Казань буквально выкручивали руки, делали все, чтобы не допустить их участия в нашем мероприятии. Но тем более значимо произошедшее в Казани и тем более значимы согласованные на саммите результаты", - заключил Ушаков.
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