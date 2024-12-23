https://ria.ru/20241223/aeroport-1990755605.html

СМИ: в Петербурге пассажиров начали массово снимать с рейсов

СМИ: в Петербурге пассажиров начали массово снимать с рейсов - РИА Новости, 23.12.2024

СМИ: в Петербурге пассажиров начали массово снимать с рейсов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге начали массового высаживать пассажиров из самолетов, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T01:17:00+03:00

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санкт-петербург

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге начали массового высаживать пассажиров из самолетов, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке."В Пулково пассажиров массово высаживают из самолетов прямо сейчас", — говорится в публикации.По словам очевидцев, сотни пассажиров, которые уже находились на борту, без объяснения причин попросили выйти из самолетов перед самым взлетом.По данным Telegram-канала, задержаны минимум 11 рейсов. На снятых очевидцами видео запечатлены огромные очереди в аэропорту.Причины случившегося не называются.

https://ria.ru/20241104/samolet-1981830260.html

https://realty.ria.ru/20241025/putin-1980118750.html

санкт-петербург

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2024

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санкт-петербург, пулково (аэропорт)