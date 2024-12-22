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Появилось видео последствий взрыва в петербургском "Сбере"

Появилось видео последствий взрыва в петербургском "Сбере" - РИА Новости, 22.12.2024

Появилось видео последствий взрыва в петербургском "Сбере"

Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт выложил в своем Telegram‑канале видео последствий взрыва в отделении "Сбера",... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T07:02:00+03:00

2024-12-22T07:02:00+03:00

2024-12-22T07:07:00+03:00

происшествия

красногвардейский район

санкт-петербург

россия

сбер

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Андрей Хорт выложил в своем Telegram‑канале видео последствий взрыва в отделении "Сбера", сопроводив пост комментариями относительно произошедшего.На кадрах запечатлены выбитая входная дверь, поврежденное остекление здания и покореженные банкоматы."Управляющая компания обследовала коммуникации в доме — повреждений нет. Жители и квартира на втором этаже не пострадали. Ударная волна выбила окна только в отделении банка, в зале, где стояли банкоматы", — написал онРанее в субботу глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт сообщал о взрыве в отделении "Сбера", расположенном по адресу Среднеохтинский проспект, 10.По подозрению в совершении преступления задержана женщина 1956 года рождения, в отношении которой возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

красногвардейский район

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происшествия, красногвардейский район, санкт-петербург, россия, сбер