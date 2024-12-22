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Назван самый дорогой тур на новогодние каникулы - РИА Новости, 22.12.2024
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Туризм
 
07:47 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/tur-1990675772.html
Назван самый дорогой тур на новогодние каникулы
Назван самый дорогой тур на новогодние каникулы - РИА Новости, 22.12.2024
Назван самый дорогой тур на новогодние каникулы
Самым дорогим туром, проданным на предстоящие новогодние каникулы, стала поездка в Таиланд, путевка из Москвы для пары взрослых и двух детей составила почти 2... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T07:47:00+03:00
2024-12-22T07:47:00+03:00
туризм
москва
таиланд
нижний новгород
новый год
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Самым дорогим туром, проданным на предстоящие новогодние каникулы, стала поездка в Таиланд, путевка из Москвы для пары взрослых и двух детей составила почти 2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в сервисе Travelata, основываясь на собственных данных. "Самым дорогим туром, проданным на новогодние каникулы 2024–2025 год стала поездка в Таиланд. Пара взрослых с двумя детьми проведут на курорте Као-Лак 12 дней в пятизвездочном отеле с системой питания "все включено". Цена поездки из Москвы составила 1 982 335 рублей", - рассказали в сервисе. А вот наиболее бюджетным туром на новогодние праздники, по данным Travelata, стала поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Уточняется, что один турист проведет четыре ночи в отеле без звезд и питания. За такой отдых он заплатил 25 386 рублей. Как напомнили в сервисе, во время предыдущих зимних каникул самым дорогим туром стала поездка из Москвы в Южный Гоа. За девять ночей двое взрослых заплатили 1 590 716 рублей. Они провели время в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами. А самый бюджетный тур в прошедшие новогодние каникулы стоил даже немного больше, чем в этом году: 28 184 рубля, уточнили в Travelata. Тогда один человек съездил из Казани в Краснодарский край. Он провел в Имеретинском в трехзвездочном отеле без питания три ночи. "Самыми популярными направлениями для начала года стали Египет и ОАЭ, также в тройку востребованных вошла Россия. Отметим, что объем бронирований в этом году на новогодние праздники выше, чем в прошлом, на 22%", - подчеркнули в сервисе.
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москва, таиланд, нижний новгород, новый год
Туризм, Москва, Таиланд, Нижний Новгород, Новый год
Назван самый дорогой тур на новогодние каникулы

Travelata: самым дорогим туром на новогодние каникулы стала поездка в Таиланд

© Pixabay / nobutsaboutmeКатер у одного из островов Пхипхи в провинции Краби в Таиланде
Катер у одного из островов Пхипхи в провинции Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Pixabay / nobutsaboutme
Катер у одного из островов Пхипхи в провинции Краби в Таиланде. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Самым дорогим туром, проданным на предстоящие новогодние каникулы, стала поездка в Таиланд, путевка из Москвы для пары взрослых и двух детей составила почти 2 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в сервисе Travelata, основываясь на собственных данных.
"Самым дорогим туром, проданным на новогодние каникулы 2024–2025 год стала поездка в Таиланд. Пара взрослых с двумя детьми проведут на курорте Као-Лак 12 дней в пятизвездочном отеле с системой питания "все включено". Цена поездки из Москвы составила 1 982 335 рублей", - рассказали в сервисе.
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А вот наиболее бюджетным туром на новогодние праздники, по данным Travelata, стала поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Уточняется, что один турист проведет четыре ночи в отеле без звезд и питания. За такой отдых он заплатил 25 386 рублей.
Как напомнили в сервисе, во время предыдущих зимних каникул самым дорогим туром стала поездка из Москвы в Южный Гоа. За девять ночей двое взрослых заплатили 1 590 716 рублей. Они провели время в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами. А самый бюджетный тур в прошедшие новогодние каникулы стоил даже немного больше, чем в этом году: 28 184 рубля, уточнили в Travelata. Тогда один человек съездил из Казани в Краснодарский край. Он провел в Имеретинском в трехзвездочном отеле без питания три ночи.
"Самыми популярными направлениями для начала года стали Египет и ОАЭ, также в тройку востребованных вошла Россия. Отметим, что объем бронирований в этом году на новогодние праздники выше, чем в прошлом, на 22%", - подчеркнули в сервисе.
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