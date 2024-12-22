https://ria.ru/20241222/tranzit--1990511870.html

"Иначе — война с Украиной": в Европе попросили не отбирать последнее

"Иначе — война с Украиной": в Европе попросили не отбирать последнее - РИА Новости, 22.12.2024

"Иначе — война с Украиной": в Европе попросили не отбирать последнее

Считаные дни остались до окончания контракта на транзит российского газа через Украину, но в ЕС не желают терять критически важные поставки. Венгрия, Австрия и... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T08:00:00+03:00

2024-12-22T08:00:00+03:00

2024-12-22T08:05:00+03:00

экономика

словакия

европа

австрия

урсула фон дер ляйен

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газпром

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Елена Савельева. Считаные дни остались до окончания контракта на транзит российского газа через Украину, но в ЕС не желают терять критически важные поставки. Венгрия, Австрия и Словакия требуют продлить договор. И подсчитали возможные убытки в случае потери маршрута. Почему он так нужен Центральной Европе и есть ли варианты замены — в материале РИА Новости.В последний вагонCрок действия действующего соглашения истекает 31 декабря.В документе прописаны 40 миллиардов кубометров в год, однако в последние годы качают гораздо меньше. В 2023-м — около 11,85 миллиарда, в 2022-м — 16,7 миллиарда. Этот трубопровод — один из двух уцелевших маршрутов из России в Европу (второй — "Турецкий поток"). На него приходится всего пять процентов импорта в ЕС, но несколько стран сильно зависят от этих поставок.Как сообщил Bloomberg, ведущие газовые компании Центральной Европы подписали декларацию, призывающую к продолжению транзита. Это словацкая SPP, ее оператор газовой сети Eustream AS, венгерские MOL Hungarian Oil and Gas Plc и MVM, а также торговые ассоциации и крупные промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии."Мы представим документ главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она получила информацию из первых рук об угрозе энергетической и экономической безопасности в нашем регионе", — приводит агентство слова председателя правления и гендиректора SPP Войтеха Ференца.На крючке у "Газпрома"В газовом импорте Венгрии доля России — 47%. Словакии — почти 90%. Австрия в январе 2024-го 97% получила именно от "Газпрома".Экономисты объясняют столь высокую зависимость инфраструктурной связанностью и долгосрочными контрактами."Северный поток", "Ямал — Европа" и транзит через Украину — это прямые бесперебойные поставки. А соглашения на длительный срок гарантируют предсказуемость", — отмечает аналитик Илья Марголин.К тому же география вынуждает полагаться на эти трубопроводы. У Венгрии, Австрии и Словакии нет выхода к морю, поэтому доступ к СПГ затруднен. Любые другие способы поставок повышают тарифы и вызывают недовольство населения, добавляет эксперт.Таким образом, для стран Центральной Европы безальтернативность российского газа — проблема как техническая, так и экономическая."Венгрия, Словакия, Австрия, будучи мажоритарными клиентами "Газпрома" в Европе, в течение долгих лет выстраивали энергетическую политику вокруг надежных поставок из России. Их соседи по Евросоюзу располагают зафрахтованными регазификационными мощностями, которые позволяют балансировать внутренний рынок за счет СПГ. "Газпромозависимые" страны такой возможности не имеют", — отмечает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе.Большие потериВ Словакии уже оценили предполагаемый ущерб от перекрытия трубы. Как указали в SPP, это обойдется в 220 миллионов евро (231 миллион долларов).Премьер-министр Роберт Фицо пригрозил Украине неприятными последствиями."Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт", — написал он в Facebook*.СПГ для некоторых — непозволительная роскошь. Инфраструктуры нет, а конкуренция на мировом рынке повышает цены."Страны Центральной Европы, главным образом Словакия и Австрия, в очень трудной ситуации. У них нет выхода к морю, поэтому альтернативные поставки — только через посредничество. Это значительно дороже, цена СПГ в несколько раз выше. Плюс у других маршрутов, как морских, так и сухопутных, не такая количественная проходимость, как у трубопроводов с востока", — сказал РИА Новости венгерский юрист Мате Тот, специализирующийся на энергетике.Что дальшеВ перспективе Центральная Европа получит и СПГ российского происхождения — тоже не напрямую. Но придется наращивать регазификационную инфраструктуру, говорит Евгений Смирнов, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.Дополнительные мощности по СПГ в Европе введут не ранее второй половины 2025-го, поэтому трубопровод — пока единственный вариант.Есть "Балканский поток", ответвление от "Турецкого". Скорее всего, Австрия, Венгрия и Словакия переориентируются именно на него, добавляет экономист.Ряд наблюдателей в то же время полагают, что рассчитывать этой троице особо не на что."Традиционные источники газа для Европы — Норвегия, Алжир и Азербайджан — не в состоянии покрыть выпадающий объем импорта. В сумме они готовы обеспечить до 45 миллиардов кубометров в год, что создаст на рынке отдельных стран ЕС дефицит порядка 15 миллиардов кубов. Добрать из "Балканского потока" невозможно, поскольку мощности полностью зафрахтованы балканскими странами, а расширения "Турецкого потока" — источника сырья для "Балканского" — в ближайшие годы не предвидится", — рассуждает Павел Марышев.Тем, чья энергетическая безопасность зависит от транзита, придется нелегко: либо идти на юридические уловки (например, перенос точки сдачи-приема), либо закладывать в бюджет субсидии для промышленности и частных домохозяйств.В Брюсселе уже дали понять: все это их не волнует.Как пишет Reuters со ссылкой на представителя Европейской комиссии, регулятор занял однозначную позицию: "Мы готовы к прекращению транзита газа из Российской Федерации в Европу через Украину и не поддерживаем какие-либо дискуссии по этому вопросу".Так в ЕК отреагировали на письмо министров энергетики стран Восточной Европы, указавших на риски для энергобезопасности ЕС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории России как экстремистская.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990486416.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990201793.html

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990421354.html

https://ria.ru/20241220/gaz-1990307046.html

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экономика, словакия, европа, австрия, урсула фон дер ляйен, роберт фицо, евросоюз, газпром, турецкий поток, северный поток