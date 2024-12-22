https://ria.ru/20241222/tramp-1990633628.html

Я же непредсказуемый: Трамп отказывается от заключения мира по Украине

Я же непредсказуемый: Трамп отказывается от заключения мира по Украине - РИА Новости, 22.12.2024

Я же непредсказуемый: Трамп отказывается от заключения мира по Украине

Атаки киевского режима на Рыльск и Казань служат ясным сигналом того, что западная "партия войны", чьи интересы обслуживает Зеленский, полны решимости не просто РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T08:00:00+03:00

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Атаки киевского режима на Рыльск и Казань служат ясным сигналом того, что западная "партия войны", чьи интересы обслуживает Зеленский, полны решимости не просто поднять градус эскалации в конфликте, а добиться продолжения поддержки со стороны США даже при новом президенте и продолжить свой курс на нанесение стратегического поражения России.Ответные силовые действия России на провокации совершенно не пугают кураторов Киева: они уверены, что европейские столицы Россия бомбить не будет, а любые разрушения и потери на Украине (включая уничтожение Зеленского и всей его шайки) они спокойно переживут и найдут новых марионеток.Главная же их задача — наглядно показать Трампу, что с наскока конфликт завершить невозможно ("смотри: Украина артачится, Европа готова стоять до последнего, Путин от твоих предложений однозначно откажется — зачем напрягаться?"), а если уж быстро и красиво не получается, то тут уже могут быть разные варианты.И активная торговля по этим вариантам уже началась.Кукловоды Зеленского — циничные и неглупые люди, и они прекрасно просчитали Трампа. Трамп — бизнесмен до мозга костей, и слово "выгода" в его словаре стоит на первом месте.В свое время зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил разумное сомнение в том, что США (даже при новом президенте) добровольно откажутся от колоссальных барышей и новых возможностей, которые дала санкционная война против России и все более глубокое вовлечение Европы в конфликт. По его словам, помимо миллиардов для американского ВПК, с июля 2023 года по июнь 2024-го США увеличили объем поставок товаров в ЕС на 93 миллиарда (плюс 34% к уровню 2021 года), который достиг 367 миллиардов долларов. И это не все: "Поставки нефти из США в Европу нарастили вдвое (плюс 101%, то есть на 37,3 миллиона тонн больше). Сжиженного природного газа — на 18,5 миллиона тонн (плюс 181%). Удобрений — практически с нуля до 666 (!) тысяч тонн. И так по многим экспортным позициям. Прибыль убедительная".Эту позицию подтверждают и многие западные источники. Например, еще в январе 2023 года американский мозговой центр Wilson Center опубликовал доклад, где черным по белому доказывалось, что конфликт на Украине "может укрепить единоличное лидерство США в мире после десятилетий неопределенности. Соединенные Штаты <…> могут не только стать экономическими и политическими лидерами, но и завоевать сердца и умы миллионов по всему миру". Этот тезис в феврале 2024 года развили эксперты Йельского университета. Согласно их выкладкам, "90% от расходов на помощь Украине остается в США и создает тысячи рабочих мест; конфликт на Украине дал новую жизнь НАТО и может снять с США экономическое бремя (по его единоличному содержанию); российская военная мощь могла быть сильно деградирована без участия единого американского солдата".Судя по всему, Трамп не остался равнодушен к этим аргументам, но, по своей привычке, решил выжать из этой ситуации максимум: "Вы хотите, чтобы конфликт продолжался? Хорошо, но вы должны за это заплатить!" Буквально позавчера издание Financial Times процитировало источники в команде Трампа, которые сообщили, что новый президент лихорадочно переобувается, и подтвердили, что "США будут продолжать помогать Украине", то есть ни о каком перекрытии крана речи уже не идет. В свою очередь, Трамп поставил условие продолжения поддержки: европейские страны обязаны поднять военные расходы до пяти процентов от ВВП (с нынешних двух процентов). Ясное дело, что большая часть этих денег пойдет американскому ВПК. Еще одно требование Трампа в ответ на продолжение войны — полный переход Европы на американские углеводороды. В прошлую пятницу издание Reuters сообщило, что Трамп поставил Европе ультиматум: либо вы кардинально увеличиваете закупки у нас нефти и газа, либо я устанавливаю запретительные тарифы на все (!) товары из Евросоюза, идущие в США. Нет никаких сомнений, что европейские "ястребы" на поставленные условия пойдут — это и будет плата за перевязывание трамповских шнурков.Таким образом, сделка с "партией войны" для Трампа невероятно выгодна: финансирование боевых действий полностью берут на себя европейцы; эти деньги все равно осядут в американских карманах; слабеющая от непосильных расходов Европа все больше впадает в экономическую и политическую зависимость от США и навсегда перестает быть их конкурентом — bellissimo! Зачем прекращать праздник в Вилларибо и Виллабаджо, когда он в полном разгаре?Что же касается твердых и клятвенных обещаний Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа, то с этим у него проблем не будет совершенно: он легко и просто откажется от любых слов, как это уже много раз было до этого.Интересно, что творческую трансформацию риторики Трампа по Украине проанализировало американское издание USA Today и на конкретных примерах показало, как позиция Трампа постоянно смягчалась — и в итоге от громких заявлений сейчас остались жалкие и еле слышные оправдания. Сравните сами:Издание делает вывод: "Трамп (уже) не выглядит сильно заинтересованным и способным выполнить свои обещания".Очевидно, что правы оказались те, кто призывал не верить в голубиное воркование Трампа, потому что все сводится к простому базовому факту — пока американские корпорации могут безнаказанно получать прибыль с войны, она будет долгой, и никто "с той стороны" махать волшебной палочкой не будет.Мира можем добиться только мы сами и, как всегда это было, в одиночку. И единственный путь к миру — через полную, окончательную и бесповоротную победу, потому что любые половинчатые договоренности гарантированно приведут к новой и, скорее всего, более масштабной и кровопролитной войне.

https://ria.ru/20241220/svo-1990274939.html

https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html

https://ria.ru/20241216/stervyatniki-1989557895.html

https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html

https://ria.ru/20241219/ssha-1989939327.html

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аналитика, украина, сша, европа, дмитрий медведев, камала харрис, евросоюз, йельский университет, нато