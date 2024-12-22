https://ria.ru/20241222/reys-1990683073.html

Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх

Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 22.12.2024

Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх

Задержанный рейс египетской AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08.39 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T09:51:00+03:00

2024-12-22T09:51:00+03:00

2024-12-22T10:10:00+03:00

шарм-эш-шейх

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Задержанный рейс египетской AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08.39 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале."Задержанный рейс LMU 614 египетского перевозчика AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх в 08.39 мск. На борту самолета – 194 пассажира", - написал он.

https://ria.ru/20241221/reys-1990588212.html

шарм-эш-шейх

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2024

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шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)