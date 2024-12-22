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Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 22.12.2024
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09:51 22.12.2024 (обновлено: 10:10 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/reys-1990683073.html
Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх
Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 22.12.2024
Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх
Задержанный рейс египетской AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08.39 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T09:51:00+03:00
2024-12-22T10:10:00+03:00
шарм-эш-шейх
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Задержанный рейс египетской AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08.39 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале."Задержанный рейс LMU 614 египетского перевозчика AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх в 08.39 мск. На борту самолета – 194 пассажира", - написал он.
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шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шарм-эш-Шейх, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх

Задержанный рейс египетской Al Masria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Задержанный рейс египетской AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08.39 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
"Задержанный рейс LMU 614 египетского перевозчика AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх в 08.39 мск. На борту самолета – 194 пассажира", - написал он.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой рейса в Шарм-эш-Шейх
Вчера, 12:16
 
Шарм-эш-ШейхШереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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