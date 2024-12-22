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Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх
Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 22.12.2024
Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх
Задержанный рейс египетской AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08.39 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T09:51:00+03:00
2024-12-22T09:51:00+03:00
2024-12-22T10:10:00+03:00
шарм-эш-шейх
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Задержанный рейс египетской AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх в 08.39 мск, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале."Задержанный рейс LMU 614 египетского перевозчика AlMasria вылетел из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх в 08.39 мск. На борту самолета – 194 пассажира", - написал он.
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шарм-эш-шейх
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шарм-эш-шейх, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Шарм-эш-Шейх, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Задержанный в Шереметьево рейс вылетел в Шарм-эш-Шейх
Задержанный рейс египетской Al Masria вылетел из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх