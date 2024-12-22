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Путин открыл новую дорогу к Крымскому мосту - РИА Новости, 22.12.2024
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14:32 22.12.2024 (обновлено: 16:50 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/putin-1990702905.html
Путин открыл новую дорогу к Крымскому мосту
Путин открыл новую дорогу к Крымскому мосту - РИА Новости, 22.12.2024
Путин открыл новую дорогу к Крымскому мосту
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T14:32:00+03:00
2024-12-22T16:50:00+03:00
общество
россия
краснодар
славянск-на-кубани
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь, которая обеспечит комфортный выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма. "Ещё один новый объект – это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассу "Дон" и "Таврида". Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Это значит, повысится транспортная доступность курортов Юга России, что особенно важно в сезон отпусков", - сказал Путин. Путин в воскресенье принял участие в открытии новых объектов транспортной инфраструктуры в РФ. Один из них - автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Это один из крупнейших проектов транспортной инфраструктуры Юга России. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 километра, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения – 90 км/час, сообщается в справочных материалах к мероприятию. Участок является продолжением дальнего обхода Краснодара. Он позволит сократить время в пути от Краснодарского края до Крыма и будет способствовать развитию внутреннего туризма, повышению транспортной доступности тяготеющих к дороге населенных пунктов, а также скорость, безопасность и комфорт при передвижении. “Новое направление проходит в обход станиц Варениковская (15 тысяч жителей) и Ивановская (10 тысяч жителей), хутора Кожевский (3,6 тысячи жителей) и районов притяжения 12 населенных пунктов, в том числе Славянска-на-Кубани (86 тысяч жителей). В состав дороги входят 10 новых транспортных развязок в разных уровнях, 15 путепроводов, 33 моста и 1 надземный пешеходный переход”, - отмечается в справочных материалах.
https://ria.ru/20241222/dorogi-1990700367.html
россия
краснодар
славянск-на-кубани
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Путин принимает участие в церемонии открытия объектов воздушной и транспортной инфраструктуры
Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах. Глава государства отметил, что в России набран хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей, развитие транспортного каркаса идет последовательно и непрерывно.
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общество, россия, краснодар, славянск-на-кубани, владимир путин
Общество, Россия, Краснодар, Славянск-на-Кубани, Владимир Путин
Путин открыл новую дорогу к Крымскому мосту

Путин по видеосвязи открыл дорогу А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДорога Краснодар-Крым
Дорога Краснодар-Крым - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дорога Краснодар-Крым
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь, которая обеспечит комфортный выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.
«
"Ещё один новый объект – это 120-километровый скоростной подход к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Он соединит трассу "Дон" и "Таврида". Таким образом будет обеспечено бесшовное, бессветофорное движение от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Это значит, повысится транспортная доступность курортов Юга России, что особенно важно в сезон отпусков", - сказал Путин.
Путин в воскресенье принял участие в открытии новых объектов транспортной инфраструктуры в РФ. Один из них - автомобильная дорога А-289 Краснодар – Славянск-на-КубаниТемрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь. Это один из крупнейших проектов транспортной инфраструктуры Юга России. Благодаря этому объекту протяженностью 118,6 километра, дальний подход к Крымскому мосту станет четырехполосным без светофорного регулирования, с разрешенной скоростью движения – 90 км/час, сообщается в справочных материалах к мероприятию.
Участок является продолжением дальнего обхода Краснодара. Он позволит сократить время в пути от Краснодарского края до Крыма и будет способствовать развитию внутреннего туризма, повышению транспортной доступности тяготеющих к дороге населенных пунктов, а также скорость, безопасность и комфорт при передвижении.
«
“Новое направление проходит в обход станиц Варениковская (15 тысяч жителей) и Ивановская (10 тысяч жителей), хутора Кожевский (3,6 тысячи жителей) и районов притяжения 12 населенных пунктов, в том числе Славянска-на-Кубани (86 тысяч жителей). В состав дороги входят 10 новых транспортных развязок в разных уровнях, 15 путепроводов, 33 моста и 1 надземный пешеходный переход”, - отмечается в справочных материалах.
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
В России продолжат качественно обновлять дорожную сеть, пообещал Путин
Вчера, 13:51
 
ОбществоРоссияКраснодарСлавянск-на-КубаниВладимир Путин
 
 
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