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Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа - РИА Новости, 22.12.2024
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01:07 22.12.2024
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Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа
Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа - РИА Новости, 22.12.2024
Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа
Либеральная Европа с ее "антитрамповскими" настроениями становится для избранного президента США Дональда Трампа серьезной проблемой, считает глава комиссии... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T01:07:00+03:00
2024-12-22T01:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Либеральная Европа с ее "антитрамповскими" настроениями становится для избранного президента США Дональда Трампа серьезной проблемой, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. "Полагаю, либеральная Европа с ее антитрамповскими настроениями и фрондой становится для Трампа серьезной проблемой. И если он эту проблему так или иначе не решит и не приструнит эту публику, то это будет явным проявлением слабости с его стороны. А они будут пытаться и дальше подрывать его авторитет", - написал он в своем Telegram-канале. Пушков подчеркнул, что, по его мнению, главы европейских стран ведут себя так потому, что имеют тесные связи с демократической партией и "глубинным государством" в США, которые намерены срывать планы Трампа и "вставлять ему палки в колеса". Также сенатор отметил, что поведение Европы для Дональда Трампа - это серьезный вызов.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html
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в мире, сша, европа, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа

Сенатор Пушков: либеральная Европа становится для Трампа серьезной проблемой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Либеральная Европа с ее "антитрамповскими" настроениями становится для избранного президента США Дональда Трампа серьезной проблемой, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
"Полагаю, либеральная Европа с ее антитрамповскими настроениями и фрондой становится для Трампа серьезной проблемой. И если он эту проблему так или иначе не решит и не приструнит эту публику, то это будет явным проявлением слабости с его стороны. А они будут пытаться и дальше подрывать его авторитет", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушков подчеркнул, что, по его мнению, главы европейских стран ведут себя так потому, что имеют тесные связи с демократической партией и "глубинным государством" в США, которые намерены срывать планы Трампа и "вставлять ему палки в колеса". Также сенатор отметил, что поведение Европы для Дональда Трампа - это серьезный вызов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп придет — Европу убьет
12 декабря, 08:00
 
В миреСШАЕвропаДональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФ
 
 
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