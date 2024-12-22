https://ria.ru/20241222/pushkov-1990662949.html

Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа

Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа - РИА Новости, 22.12.2024

Пушков назвал либеральную Европу серьезной проблемой для Трампа

Либеральная Европа с ее "антитрамповскими" настроениями становится для избранного президента США Дональда Трампа серьезной проблемой, считает глава комиссии... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T01:07:00+03:00

2024-12-22T01:07:00+03:00

2024-12-22T01:07:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Либеральная Европа с ее "антитрамповскими" настроениями становится для избранного президента США Дональда Трампа серьезной проблемой, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. "Полагаю, либеральная Европа с ее антитрамповскими настроениями и фрондой становится для Трампа серьезной проблемой. И если он эту проблему так или иначе не решит и не приструнит эту публику, то это будет явным проявлением слабости с его стороны. А они будут пытаться и дальше подрывать его авторитет", - написал он в своем Telegram-канале. Пушков подчеркнул, что, по его мнению, главы европейских стран ведут себя так потому, что имеют тесные связи с демократической партией и "глубинным государством" в США, которые намерены срывать планы Трампа и "вставлять ему палки в колеса". Также сенатор отметил, что поведение Европы для Дональда Трампа - это серьезный вызов.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

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в мире, сша, европа, дональд трамп, алексей пушков, совет федерации рф