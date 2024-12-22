Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 декабря в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/prazdnik-1990406327.html
22 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 декабря в России и в мире по календарю
22 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
22 декабря 2024 года в России профессиональный праздник отмечают сотрудники энергетической отрасли. На эту дату приходится День зимнего солнцестояния и... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T06:00:00+03:00
2024-12-22T06:00:00+03:00
россия
праздники
религиозные праздники
общество
календарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990412310_0:93:3070:1820_1920x0_80_0_0_d998ec67dc09027f4c3df46cb7b0901a.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. 22 декабря 2024 года в России профессиональный праздник отмечают сотрудники энергетической отрасли. На эту дату приходится День зимнего солнцестояния и Международный день бардовской песни. Какие еще праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в РоссииЕжегодно в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник 22 декабря – День энергетика. Именно в этот день в 1920 годубыл принят первый план электрификации страны. Отмечается и День российского хоккея, в 1946 году в эту дату начался первый чемпионат СССР по хоккею. 22 декабря в нашей стране еще празднуют День Гидрометеорологической службы вооруженных сил, которая была создана в 1915 году указом Николая ІІ для учета метеообстановки в районах боевых действий.Профессиональный праздникСвой профессиональный праздник в этот день отмечают работники энергетической отрасли – День энергетика установлен в 1966 году в память о дне принятия плана Государственной электрификации России. План ГОЭЛРО стал отправной точкой в создании системы электроэнергетики страны.Церковный праздник сегодняРусская Православная Церковь отмечает день зачатия Пресвятой Девы Марии. В день памяти святой Анны Пророчицы верующие просят о рождении детей, легком вынашивании и о здоровье младенцев. Также святой молятся о покое и гармонии в семье.22 декабря у православных день почитания иконы Божией Матери, именуемой "Нечаянная Радость". Святая помогает верующим в сложных и неразрешимых ситуациях, ей принято молиться при душевных и телесных недугах, просить о рождении детей и вразумлении отбившихся от рук, о примирении враждующих.Народный праздникСогласно народному календарю, 22 декабря отмечается Анна Темная или Анна Зимняя. По приметам, с этого дня начинаются суровые морозы и темные дни. На эту дату приходится и самый короткий день в году – День зимнего солнцестояния. Рекомендуется избавляться от всего старого и ненужного, строить планы на будущее и загадывать желания. Нельзя в этот день убираться и стирать. Беременным запрещалось разжигать огонь и переступать через острые предметы, чтобы не возникло сложностей в родах. Женщинам не стоит ходить с распущенными волосами, чтобы в них не путалась нечистая сила.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно 22 декабря проходит Международный день бардовской песни. Считается, что впервые его отметили в 2000 году по инициативе автора-исполнителя песен и археолога Константина Шлямова. Однако идея праздника возникла задолго до этого. И сегодня в России и за рубежом в честь праздника проводятся творческие вечера исполнителей и концерты бардовской песни. В эфирах радиостанций звучат музыкальные композиции бардов и исполнителей из разных стран и континентов.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 22 декабря в мире в разные годы:1790 – в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил.1857 – выпущена первая почтовая марка России.1885 – Ито Хиробуми стал первым премьер-министром Японии.1920 – открытие 8-го Всероссийского съезда Советов в Москве (по 29 декабря). Утверждение плана ГОЭЛРО.1942 – Вторая мировая война: Гитлер подписал приказ о разработке “Фау-2” как оружия.1944 – Вторая мировая война: образована Вьетнамская Народная Армия для сопротивления оккупации Японией Вьетнама.1946 – первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, наступила эра советского хоккея.1976 – первый пробный полет самолета Ил-86.1989 – Бранденбургские ворота в Берлине открылись спустя 28 лет, что ознаменовало объединение ГДР и ФРГ.1990 – день образования Пенсионного фонда России.2007 – французская ракета-носитель “Ариан-5” вывела на орбиту первый в истории африканский спутник.2009 – Сербия подала заявку на вступление в Европейский союз.2015 – частная космическая компания SpaceX впервые в истории вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.2018 – началась приостановка работы правительства США, самая длительная в истории.Именины22 декабря именины отмечают: Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Софрон, Степан.
https://ria.ru/20241220/den_energetika-1917370803.html
https://ria.ru/20101222/297926374.html
https://ria.ru/20241221/solntsestoyanie-1840355681.html
https://ria.ru/20241220/tserkovnyy-1907967065.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990412310_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_0d313898fc70d3f549ef9a2bbbeb85db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, праздники, религиозные праздники, общество, календарь
Россия, Праздники, Религиозные праздники, Общество, Календарь

22 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© iStock.com / stockphotodirectorsКакой сегодня праздник 22 декабря
Какой сегодня праздник 22 декабря - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© iStock.com / stockphotodirectors
Какой сегодня праздник 22 декабря
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. 22 декабря 2024 года в России профессиональный праздник отмечают сотрудники энергетической отрасли. На эту дату приходится День зимнего солнцестояния и Международный день бардовской песни. Какие еще праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Ежегодно в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник 22 декабря – День энергетика. Именно в этот день в 1920 годубыл принят первый план электрификации страны. Отмечается и День российского хоккея, в 1946 году в эту дату начался первый чемпионат СССР по хоккею. 22 декабря в нашей стране еще празднуют День Гидрометеорологической службы вооруженных сил, которая была создана в 1915 году указом Николая ІІ для учета метеообстановки в районах боевых действий.

Профессиональный праздник

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий компании "Красэлектрострой" монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий компании Красэлектрострой монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Рабочий компании "Красэлектрострой" монтирует высоковольтную линию электропередач
Свой профессиональный праздник в этот день отмечают работники энергетической отрасли – День энергетика установлен в 1966 году в память о дне принятия плана Государственной электрификации России. План ГОЭЛРО стал отправной точкой в создании системы электроэнергетики страны.
Энергетик восстанавливает электроснабжение на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
День энергетика в России
20 декабря, 16:08

Церковный праздник сегодня

Русская Православная Церковь отмечает день зачатия Пресвятой Девы Марии. В день памяти святой Анны Пророчицы верующие просят о рождении детей, легком вынашивании и о здоровье младенцев. Также святой молятся о покое и гармонии в семье.
22 декабря у православных день почитания иконы Божией Матери, именуемой "Нечаянная Радость". Святая помогает верующим в сложных и неразрешимых ситуациях, ей принято молиться при душевных и телесных недугах, просить о рождении детей и вразумлении отбившихся от рук, о примирении враждующих.
Молебен у иконы Божией Матери Нечаянная Радость в одноименном храме в Марьиной Роще. Архив - РИА Новости, 1920, 22.12.2010
Праздник иконы Божьей Матери "Нечаянная радость". Справка
22 декабря 2010, 09:10

Народный праздник

Согласно народному календарю, 22 декабря отмечается Анна Темная или Анна Зимняя. По приметам, с этого дня начинаются суровые морозы и темные дни. На эту дату приходится и самый короткий день в году – День зимнего солнцестояния. Рекомендуется избавляться от всего старого и ненужного, строить планы на будущее и загадывать желания. Нельзя в этот день убираться и стирать. Беременным запрещалось разжигать огонь и переступать через острые предметы, чтобы не возникло сложностей в родах. Женщинам не стоит ходить с распущенными волосами, чтобы в них не путалась нечистая сила.
Снег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Зимнее солнцестояние: когда в 2024 году, какие с ним связаны традиции
Вчера, 10:47

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно 22 декабря проходит Международный день бардовской песни. Считается, что впервые его отметили в 2000 году по инициативе автора-исполнителя песен и археолога Константина Шлямова. Однако идея праздника возникла задолго до этого. И сегодня в России и за рубежом в честь праздника проводятся творческие вечера исполнителей и концерты бардовской песни. В эфирах радиостанций звучат музыкальные композиции бардов и исполнителей из разных стран и континентов.

Памятные даты в истории

Значимые события, которые произошли 22 декабря в мире в разные годы:
1790 – в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил.
1857 – выпущена первая почтовая марка России.
1885 – Ито Хиробуми стал первым премьер-министром Японии.
1920 – открытие 8-го Всероссийского съезда Советов в Москве (по 29 декабря). Утверждение плана ГОЭЛРО.
1942 – Вторая мировая война: Гитлер подписал приказ о разработке “Фау-2” как оружия.
1944 – Вторая мировая война: образована Вьетнамская Народная Армия для сопротивления оккупации Японией Вьетнама.
1946 – первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, наступила эра советского хоккея.
1976 – первый пробный полет самолета Ил-86.
1989 – Бранденбургские ворота в Берлине открылись спустя 28 лет, что ознаменовало объединение ГДР и ФРГ.
1990 – день образования Пенсионного фонда России.
2007 – французская ракета-носитель “Ариан-5” вывела на орбиту первый в истории африканский спутник.
2009 – Сербия подала заявку на вступление в Европейский союз.
2015 – частная космическая компания SpaceX впервые в истории вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.
2018 – началась приостановка работы правительства США, самая длительная в истории.

Именины

22 декабря именины отмечают: Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Софрон, Степан.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
20 декабря, 12:54
 
РоссияПраздникиРелигиозные праздникиОбществоКалендарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала