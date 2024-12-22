https://ria.ru/20241222/prazdnik-1990406327.html

22 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 22 декабря в России и в мире по календарю

22 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

22 декабря 2024 года в России профессиональный праздник отмечают сотрудники энергетической отрасли. На эту дату приходится День зимнего солнцестояния и... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T06:00:00+03:00

2024-12-22T06:00:00+03:00

2024-12-22T06:00:00+03:00

россия

праздники

религиозные праздники

общество

календарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990412310_0:93:3070:1820_1920x0_80_0_0_d998ec67dc09027f4c3df46cb7b0901a.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. 22 декабря 2024 года в России профессиональный праздник отмечают сотрудники энергетической отрасли. На эту дату приходится День зимнего солнцестояния и Международный день бардовской песни. Какие еще праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, – в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в РоссииЕжегодно в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник 22 декабря – День энергетика. Именно в этот день в 1920 годубыл принят первый план электрификации страны. Отмечается и День российского хоккея, в 1946 году в эту дату начался первый чемпионат СССР по хоккею. 22 декабря в нашей стране еще празднуют День Гидрометеорологической службы вооруженных сил, которая была создана в 1915 году указом Николая ІІ для учета метеообстановки в районах боевых действий.Профессиональный праздникСвой профессиональный праздник в этот день отмечают работники энергетической отрасли – День энергетика установлен в 1966 году в память о дне принятия плана Государственной электрификации России. План ГОЭЛРО стал отправной точкой в создании системы электроэнергетики страны.Церковный праздник сегодняРусская Православная Церковь отмечает день зачатия Пресвятой Девы Марии. В день памяти святой Анны Пророчицы верующие просят о рождении детей, легком вынашивании и о здоровье младенцев. Также святой молятся о покое и гармонии в семье.22 декабря у православных день почитания иконы Божией Матери, именуемой "Нечаянная Радость". Святая помогает верующим в сложных и неразрешимых ситуациях, ей принято молиться при душевных и телесных недугах, просить о рождении детей и вразумлении отбившихся от рук, о примирении враждующих.Народный праздникСогласно народному календарю, 22 декабря отмечается Анна Темная или Анна Зимняя. По приметам, с этого дня начинаются суровые морозы и темные дни. На эту дату приходится и самый короткий день в году – День зимнего солнцестояния. Рекомендуется избавляться от всего старого и ненужного, строить планы на будущее и загадывать желания. Нельзя в этот день убираться и стирать. Беременным запрещалось разжигать огонь и переступать через острые предметы, чтобы не возникло сложностей в родах. Женщинам не стоит ходить с распущенными волосами, чтобы в них не путалась нечистая сила.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно 22 декабря проходит Международный день бардовской песни. Считается, что впервые его отметили в 2000 году по инициативе автора-исполнителя песен и археолога Константина Шлямова. Однако идея праздника возникла задолго до этого. И сегодня в России и за рубежом в честь праздника проводятся творческие вечера исполнителей и концерты бардовской песни. В эфирах радиостанций звучат музыкальные композиции бардов и исполнителей из разных стран и континентов.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 22 декабря в мире в разные годы:1790 – в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил.1857 – выпущена первая почтовая марка России.1885 – Ито Хиробуми стал первым премьер-министром Японии.1920 – открытие 8-го Всероссийского съезда Советов в Москве (по 29 декабря). Утверждение плана ГОЭЛРО.1942 – Вторая мировая война: Гитлер подписал приказ о разработке “Фау-2” как оружия.1944 – Вторая мировая война: образована Вьетнамская Народная Армия для сопротивления оккупации Японией Вьетнама.1946 – первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой, наступила эра советского хоккея.1976 – первый пробный полет самолета Ил-86.1989 – Бранденбургские ворота в Берлине открылись спустя 28 лет, что ознаменовало объединение ГДР и ФРГ.1990 – день образования Пенсионного фонда России.2007 – французская ракета-носитель “Ариан-5” вывела на орбиту первый в истории африканский спутник.2009 – Сербия подала заявку на вступление в Европейский союз.2015 – частная космическая компания SpaceX впервые в истории вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9.2018 – началась приостановка работы правительства США, самая длительная в истории.Именины22 декабря именины отмечают: Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Софрон, Степан.

https://ria.ru/20241220/den_energetika-1917370803.html

https://ria.ru/20101222/297926374.html

https://ria.ru/20241221/solntsestoyanie-1840355681.html

https://ria.ru/20241220/tserkovnyy-1907967065.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, праздники, религиозные праздники, общество, календарь