https://ria.ru/20241222/podrostok-1990712820.html

В Ленинградской области школьник выстрелил в глаз однокласснику

В Ленинградской области школьник выстрелил в глаз однокласснику - РИА Новости, 22.12.2024

В Ленинградской области школьник выстрелил в глаз однокласснику

Тринадцатилетний мальчик попал в больницу в Ленинградской области после того, как ему попали глаз, стреляя из пневматического пистолета, предположительно, это... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T16:11:00+03:00

2024-12-22T16:11:00+03:00

2024-12-22T16:11:00+03:00

ленинградская область

происшествия

здоровье - общество

ленинградская область

ломоносовский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик попал в больницу в Ленинградской области после того, как ему попали глаз, стреляя из пневматического пистолета, предположительно, это сделал одноклассник, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Ломоносовского района Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы, куда из садоводства "Нижняя Колония" в тяжелом состоянии доставили 13-летнего школьника. "Медики извлекли у мальчика из глаза пулю от пневматического пистолета. Предварительно установлено, что травму подростку мог причинить его одноклассник", - говорится в сообщении. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

https://ria.ru/20240319/shkolnik-1934336774.html

ленинградская область

ломоносовский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, ленинградская область, ломоносовский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)