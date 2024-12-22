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В Ленинградской области школьник выстрелил в глаз однокласснику - РИА Новости, 22.12.2024
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
16:11 22.12.2024
https://ria.ru/20241222/podrostok-1990712820.html
В Ленинградской области школьник выстрелил в глаз однокласснику
В Ленинградской области школьник выстрелил в глаз однокласснику - РИА Новости, 22.12.2024
В Ленинградской области школьник выстрелил в глаз однокласснику
Тринадцатилетний мальчик попал в больницу в Ленинградской области после того, как ему попали глаз, стреляя из пневматического пистолета, предположительно, это... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T16:11:00+03:00
2024-12-22T16:11:00+03:00
ленинградская область
происшествия
здоровье - общество
ленинградская область
ломоносовский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик попал в больницу в Ленинградской области после того, как ему попали глаз, стреляя из пневматического пистолета, предположительно, это сделал одноклассник, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Ломоносовского района Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы, куда из садоводства "Нижняя Колония" в тяжелом состоянии доставили 13-летнего школьника. "Медики извлекли у мальчика из глаза пулю от пневматического пистолета. Предварительно установлено, что травму подростку мог причинить его одноклассник", - говорится в сообщении. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
https://ria.ru/20240319/shkolnik-1934336774.html
ленинградская область
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происшествия, здоровье - общество, ленинградская область, ломоносовский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Ленинградская область , Происшествия, Здоровье - Общество, Ленинградская область, Ломоносовский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области школьник выстрелил в глаз однокласснику

В Ленинградской области подросток выстрелил из пневматики в глаз однокласснику

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик попал в больницу в Ленинградской области после того, как ему попали глаз, стреляя из пневматического пистолета, предположительно, это сделал одноклассник, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Ломоносовского района Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы, куда из садоводства "Нижняя Колония" в тяжелом состоянии доставили 13-летнего школьника.
«
"Медики извлекли у мальчика из глаза пулю от пневматического пистолета. Предварительно установлено, что травму подростку мог причинить его одноклассник", - говорится в сообщении.
Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.
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Ленинградская областьПроисшествияЗдоровье - ОбществоЛенинградская областьЛомоносовский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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