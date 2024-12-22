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"Осталось 30 дней": в Раде раскрыли, что Маск приготовил Зеленскому

"Осталось 30 дней": в Раде раскрыли, что Маск приготовил Зеленскому - РИА Новости, 22.12.2024

"Осталось 30 дней": в Раде раскрыли, что Маск приготовил Зеленскому

Американский предприниматель Илон Маск делает все возможное, чтобы у Владимира Зеленского не осталось союзников, желающих оказывать помощь Киеву. Такое мнение в РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T01:06:00+03:00

2024-12-22T01:06:00+03:00

2024-12-22T01:06:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск делает все возможное, чтобы у Владимира Зеленского не осталось союзников, желающих оказывать помощь Киеву. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся СИЗО по подозрению в госизмене."Других желающих помочь нет, и вскоре не будет вообще — этим активно занимается Маск, который на примере Германии показывает, что команда Трампа не будет работать со своими идеологическими оппонентами", — считает он.По мнению депутата, команда избранного президента США Дональда Трампа будет "шатать" правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за поддержки, которую оно оказывают Киеву."Маск подает очень четкие сигналы", — написал Дубинский.Политик также призвал готовиться к изменению позиции руководства Украины, указав на то, что у сложившейся ситуации может быть только два пути развития — изменение курса, проводимого Киевом, или "изменение" самого Зеленского."Осталось 30 дней", — резюмировал он.Ранее американский бизнесмен Илон Маск жестко отреагировал на сообщение экс-сотрудника Госдепартамента Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в ФРГ. Незадолго до этого Маск написал, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти страну.На прошлой неделе в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале.Голосование о вотуме доверия является следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.

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