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"Осталось 30 дней": в Раде раскрыли, что Маск приготовил Зеленскому - РИА Новости, 22.12.2024
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01:06 22.12.2024
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"Осталось 30 дней": в Раде раскрыли, что Маск приготовил Зеленскому
"Осталось 30 дней": в Раде раскрыли, что Маск приготовил Зеленскому - РИА Новости, 22.12.2024
"Осталось 30 дней": в Раде раскрыли, что Маск приготовил Зеленскому
Американский предприниматель Илон Маск делает все возможное, чтобы у Владимира Зеленского не осталось союзников, желающих оказывать помощь Киеву. Такое мнение в РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T01:06:00+03:00
2024-12-22T01:06:00+03:00
в мире
киев
украина
германия
илон маск
владимир зеленский
верховная рада украины
александр дубинский
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск делает все возможное, чтобы у Владимира Зеленского не осталось союзников, желающих оказывать помощь Киеву. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся СИЗО по подозрению в госизмене."Других желающих помочь нет, и вскоре не будет вообще — этим активно занимается Маск, который на примере Германии показывает, что команда Трампа не будет работать со своими идеологическими оппонентами", — считает он.По мнению депутата, команда избранного президента США Дональда Трампа будет "шатать" правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за поддержки, которую оно оказывают Киеву."Маск подает очень четкие сигналы", — написал Дубинский.Политик также призвал готовиться к изменению позиции руководства Украины, указав на то, что у сложившейся ситуации может быть только два пути развития — изменение курса, проводимого Киевом, или "изменение" самого Зеленского."Осталось 30 дней", — резюмировал он.Ранее американский бизнесмен Илон Маск жестко отреагировал на сообщение экс-сотрудника Госдепартамента Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в ФРГ. Незадолго до этого Маск написал, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти страну.На прошлой неделе в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале.Голосование о вотуме доверия является следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
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в мире, киев, украина, германия, илон маск, владимир зеленский, верховная рада украины, александр дубинский, государственный департамент сша, нато
В мире, Киев, Украина, Германия, Илон Маск, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Александр Дубинский, Государственный департамент США, НАТО
"Осталось 30 дней": в Раде раскрыли, что Маск приготовил Зеленскому

Депутат Дубинский: Маск подает Зеленскому четкие сигналы об изменении курса

© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск делает все возможное, чтобы у Владимира Зеленского не осталось союзников, желающих оказывать помощь Киеву. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся СИЗО по подозрению в госизмене.
"Других желающих помочь нет, и вскоре не будет вообще — этим активно занимается Маск, который на примере Германии показывает, что команда Трампа не будет работать со своими идеологическими оппонентами", — считает он.
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По мнению депутата, команда избранного президента США Дональда Трампа будет "шатать" правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за поддержки, которую оно оказывают Киеву.
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"Маск подает очень четкие сигналы", — написал Дубинский.
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Вчера, 22:20
Политик также призвал готовиться к изменению позиции руководства Украины, указав на то, что у сложившейся ситуации может быть только два пути развития — изменение курса, проводимого Киевом, или "изменение" самого Зеленского.
"Осталось 30 дней", — резюмировал он.
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Ранее американский бизнесмен Илон Маск жестко отреагировал на сообщение экс-сотрудника Госдепартамента Майка Бенца о том, что НАТО будет до последнего препятствовать попыткам политических перемен в ФРГ. Незадолго до этого Маск написал, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти страну.
На прошлой неделе в немецком парламенте правительство канцлера Германии Олафа Шольца голосами большинства депутатов было лишено доверия, тем самым был открыт путь к досрочным выборам в феврале.
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Голосование о вотуме доверия является следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
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В миреКиевУкраинаГерманияИлон МаскВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАлександр ДубинскийГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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