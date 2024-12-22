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В Казани полицейские сбили беспилотник, летевший к жилому дому - РИА Новости, 22.12.2024
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15:30 22.12.2024 (обновлено: 16:11 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html
В Казани полицейские сбили беспилотник, летевший к жилому дому
В Казани полицейские сбили беспилотник, летевший к жилому дому - РИА Новости, 22.12.2024
В Казани полицейские сбили беспилотник, летевший к жилому дому
Полицейские в Казани во время атаки БПЛА из автоматического оружия сбили один беспилотник, летевший к жилому дому в ЖК "Лазурные небеса", сообщил начальник... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T15:30:00+03:00
2024-12-22T16:11:00+03:00
происшествия
казань
атака беспилотников в казани
елабуга
нижнекамск
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 22 дек — РИА Новости. Полицейские в Казани во время атаки БПЛА из автоматического оружия сбили один беспилотник, летевший к жилому дому в ЖК "Лазурные небеса", сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин. "Сотрудники полиции батальона по массовым мероприятиям УМВД по Казани предотвратили третье поражение этого же здания. Когда видно было, что БПЛА летит и должен взорваться, врезаться именно в то место, где работали пожарные, (полицейские. — Прим. ред.) оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие. Видно было, что БПЛА потерял управление и в дальнейшем упал на улице Красной Позиции", — сказал он. По словам Чанкина, своими действиями полицейские предотвратили возможные человеческие жертвы. В воскресенье президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань. Также, обращаясь к руководству столицы Татарстана, глава государства выразил уверенность в том, что местные власти ликвидируют все повреждения.Глава республики Рустам Минниханов, в свою очередь, в субботу отметил, что три из восьми атаковавших Казань беспилотников были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома. Накануне утром Казань атаковали украинские БПЛА. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались поразить и одно из промпредприятий.При атаке никто не погиб и не пострадал.Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск и несколько других районов республики.
https://ria.ru/20241221/minnihanov-1990636205.html
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происшествия, казань, атака беспилотников в казани, елабуга, нижнекамск, рустам минниханов, владимир путин
Происшествия, Казань, Атака беспилотников в Казани, Елабуга, Нижнекамск, Рустам Минниханов, Владимир Путин
В Казани полицейские сбили беспилотник, летевший к жилому дому

В Казани полицейские сбили беспилотник во время массовой атаки на жилые дома

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкМногоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА
Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Максим Платонов
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Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА
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КАЗАНЬ, 22 дек — РИА Новости. Полицейские в Казани во время атаки БПЛА из автоматического оружия сбили один беспилотник, летевший к жилому дому в ЖК "Лазурные небеса", сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин.
"Сотрудники полиции батальона по массовым мероприятиям УМВД по Казани предотвратили третье поражение этого же здания. Когда видно было, что БПЛА летит и должен взорваться, врезаться именно в то место, где работали пожарные, (полицейские. — Прим. ред.) оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие. Видно было, что БПЛА потерял управление и в дальнейшем упал на улице Красной Позиции", — сказал он.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Минниханов рассказал о ситуации в Казани после атаки БПЛА
21 декабря, 19:33
По словам Чанкина, своими действиями полицейские предотвратили возможные человеческие жертвы.
В воскресенье президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань. Также, обращаясь к руководству столицы Татарстана, глава государства выразил уверенность в том, что местные власти ликвидируют все повреждения.
Глава республики Рустам Минниханов, в свою очередь, в субботу отметил, что три из восьми атаковавших Казань беспилотников были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома.
Накануне утром Казань атаковали украинские БПЛА. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались поразить и одно из промпредприятий.
При атаке никто не погиб и не пострадал.
Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск и несколько других районов республики.
Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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ПроисшествияКазаньАтака беспилотников в КазаниЕлабугаНижнекамскРустам МиннихановВладимир Путин
 
 
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