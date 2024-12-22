https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html

В Казани полицейские сбили беспилотник, летевший к жилому дому

В Казани полицейские сбили беспилотник, летевший к жилому дому - РИА Новости, 22.12.2024

В Казани полицейские сбили беспилотник, летевший к жилому дому

Полицейские в Казани во время атаки БПЛА из автоматического оружия сбили один беспилотник, летевший к жилому дому в ЖК "Лазурные небеса", сообщил начальник... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T15:30:00+03:00

2024-12-22T15:30:00+03:00

2024-12-22T16:11:00+03:00

происшествия

казань

атака беспилотников в казани

елабуга

нижнекамск

рустам минниханов

владимир путин

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КАЗАНЬ, 22 дек — РИА Новости. Полицейские в Казани во время атаки БПЛА из автоматического оружия сбили один беспилотник, летевший к жилому дому в ЖК "Лазурные небеса", сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин. "Сотрудники полиции батальона по массовым мероприятиям УМВД по Казани предотвратили третье поражение этого же здания. Когда видно было, что БПЛА летит и должен взорваться, врезаться именно в то место, где работали пожарные, (полицейские. — Прим. ред.) оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие. Видно было, что БПЛА потерял управление и в дальнейшем упал на улице Красной Позиции", — сказал он. По словам Чанкина, своими действиями полицейские предотвратили возможные человеческие жертвы. В воскресенье президент Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры заявил, что противник пожалеет об атаке БПЛА на Казань. Также, обращаясь к руководству столицы Татарстана, глава государства выразил уверенность в том, что местные власти ликвидируют все повреждения.Глава республики Рустам Минниханов, в свою очередь, в субботу отметил, что три из восьми атаковавших Казань беспилотников были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома. Накануне утром Казань атаковали украинские БПЛА. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались поразить и одно из промпредприятий.При атаке никто не погиб и не пострадал.Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск и несколько других районов республики.

https://ria.ru/20241221/minnihanov-1990636205.html

https://ria.ru/20241221/zakharova-1990613985.html

казань

елабуга

нижнекамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, казань, атака беспилотников в казани, елабуга, нижнекамск, рустам минниханов, владимир путин