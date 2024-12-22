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Казанские власти объяснили вечерний взрыв в районе жилого комплекса - РИА Новости, 22.12.2024
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00:36 22.12.2024 (обновлено: 06:30 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/kazan-1990661611.html
Казанские власти объяснили вечерний взрыв в районе жилого комплекса
Казанские власти объяснили вечерний взрыв в районе жилого комплекса - РИА Новости, 22.12.2024
Казанские власти объяснили вечерний взрыв в районе жилого комплекса
Громкий хлопок в районе ЖК "Лазурные небеса" в Казани в субботу вечером стал результатом работы оперативных служб по ликвидации ЧС после атаки украинских БПЛА,... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T00:36:00+03:00
2024-12-22T06:30:00+03:00
происшествия
казань
рустам минниханов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
атака беспилотников в казани
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КАЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Громкий хлопок в районе ЖК "Лазурные небеса" в Казани в субботу вечером стал результатом работы оперативных служб по ликвидации ЧС после атаки украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе главы республики. В соцсетях вечером появились сообщения о взрыве и черном дыме в районе ЖК "Лазурные небеса" в Казани. "Как и сообщали ранее, в рамках введенного режима ЧС для оперативных служб идет процесс ликвидации ЧС. (Ведутся) плановые работы штаба", — говорится в сообщении. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС в республике введен особый режим. Он необходим, чтобы по закону оперативно провести работу по ликвидации последствий происшетствия. Минниханов в обращении к жителям республики отмечал, что взрывчатые вещества на некоторых БПЛА, атаковавших Казань в субботу утром, не сработали, они ликвидируются в рамках режима ЧС. Поэтому жители пострадавших домов были эвакуированы. В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
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происшествия, казань, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани
Происшествия, Казань, Рустам Минниханов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Атака беспилотников в Казани
Казанские власти объяснили вечерний взрыв в районе жилого комплекса

Власти объяснили взрыв в Казани работой оперативных служб по ликвидации ЧС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА
Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости
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Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Громкий хлопок в районе ЖК "Лазурные небеса" в Казани в субботу вечером стал результатом работы оперативных служб по ликвидации ЧС после атаки украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе главы республики.
В соцсетях вечером появились сообщения о взрыве и черном дыме в районе ЖК "Лазурные небеса" в Казани.
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"Как и сообщали ранее, в рамках введенного режима ЧС для оперативных служб идет процесс ликвидации ЧС. (Ведутся) плановые работы штаба", — говорится в сообщении.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС в республике введен особый режим. Он необходим, чтобы по закону оперативно провести работу по ликвидации последствий происшетствия.
Минниханов в обращении к жителям республики отмечал, что взрывчатые вещества на некоторых БПЛА, атаковавших Казань в субботу утром, не сработали, они ликвидируются в рамках режима ЧС. Поэтому жители пострадавших домов были эвакуированы.
В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
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ПроисшествияКазаньРустам МиннихановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Атака беспилотников в Казани
 
 
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