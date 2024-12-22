https://ria.ru/20241222/kazan-1990661611.html

Казанские власти объяснили вечерний взрыв в районе жилого комплекса

Казанские власти объяснили вечерний взрыв в районе жилого комплекса - РИА Новости, 22.12.2024

Казанские власти объяснили вечерний взрыв в районе жилого комплекса

Громкий хлопок в районе ЖК "Лазурные небеса" в Казани в субботу вечером стал результатом работы оперативных служб по ликвидации ЧС после атаки украинских БПЛА,... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T00:36:00+03:00

2024-12-22T00:36:00+03:00

2024-12-22T06:30:00+03:00

происшествия

казань

рустам минниханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

атака беспилотников в казани

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КАЗАНЬ, 22 дек - РИА Новости. Громкий хлопок в районе ЖК "Лазурные небеса" в Казани в субботу вечером стал результатом работы оперативных служб по ликвидации ЧС после атаки украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе главы республики. В соцсетях вечером появились сообщения о взрыве и черном дыме в районе ЖК "Лазурные небеса" в Казани. "Как и сообщали ранее, в рамках введенного режима ЧС для оперативных служб идет процесс ликвидации ЧС. (Ведутся) плановые работы штаба", — говорится в сообщении. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому для органов власти и подразделений МЧС в республике введен особый режим. Он необходим, чтобы по закону оперативно провести работу по ликвидации последствий происшетствия. Минниханов в обращении к жителям республики отмечал, что взрывчатые вещества на некоторых БПЛА, атаковавших Казань в субботу утром, не сработали, они ликвидируются в рамках режима ЧС. Поэтому жители пострадавших домов были эвакуированы. В субботу украинские БПЛА атаковали Казань, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили два высотных здания в двух ЖК, а также один малоэтажный дом. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.

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происшествия, казань, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), атака беспилотников в казани