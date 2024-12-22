https://ria.ru/20241222/es-1990691437.html

СМИ: ЕС планирует принять новый пакет санкций против России 24 февраля

СМИ: ЕС планирует принять новый пакет санкций против России 24 февраля - РИА Новости, 22.12.2024

СМИ: ЕС планирует принять новый пакет санкций против России 24 февраля

ЕС планирует принять 16-й пакет санкций против России 24 февраля 2025 года в годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине, утверждает немецкая... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T11:45:00+03:00

2024-12-22T11:45:00+03:00

2024-12-22T11:45:00+03:00

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украина

брюссель

урсула фон дер ляйен

дмитрий медведев

владимир путин

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. ЕС планирует принять 16-й пакет санкций против России 24 февраля 2025 года в годовщину начала специальной военной операции РФ на Украине, утверждает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла, что в ЕС работают над 16-м пакетом антироссийских санкций. "ЕС хочет принять новый пакет санкций против России 24 февраля 2025 года", - говорится в публикации газеты. По словам европейских дипломатов, новый пакет санкций задуман как "четкий сигнал" Москве и будет содержать меры против конкретных секторов российской экономики, которые "не были достаточно охвачены или не были охвачены вообще". При этом новый пакет также будет включать дополнительные санкции против ряда лиц и организаций. Как указывает газета, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) и Еврокомиссия планируют также ввести запрет на въезд и активы лиц, причастных к якобы разведывательным операциям России, в том числе в Германии. РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241221/sanktsii-1990594141.html

https://ria.ru/20241220/turtsiya-1990322915.html

россия

украина

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россия, украина, брюссель, урсула фон дер ляйен, дмитрий медведев, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, в мире