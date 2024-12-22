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В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов - РИА Новости, 22.12.2024
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23:38 22.12.2024 (обновлено: 23:39 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/dtp-1990751453.html
В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов
В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов - РИА Новости, 22.12.2024
В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов
Шесть человек, по предварительным данным, пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда одну из... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T23:38:00+03:00
2024-12-22T23:39:00+03:00
происшествия
авто
красногвардейский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
opel astra
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда одну из машин отбросило на группу пешеходов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сообщение об аварии в районе дома №32 на Заневском проспекте поступило в 21.45 мск. &quot;На месте Госавтоинспекцией установлено, что 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю Geely и столкнулась с ним, после чего &quot;Джили&quot; отбросило на группу людей, ожидавших у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора&quot;, – рассказали в ГУМВД.В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Как уточняет ГУМВД, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. В связи с ДТП проводится проверка, правоохранители ищут водителя Geely, который скрылся с места аварии.
https://ria.ru/20241222/kareliya-1990749027.html
красногвардейский район
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происшествия, авто, красногвардейский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), opel astra
Происшествия, Авто, Красногвардейский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Opel Astra
В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов

В Петербурге машину после столкновения отбросило на людей, пострадали 6 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда одну из машин отбросило на группу пешеходов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, сообщение об аварии в районе дома №32 на Заневском проспекте поступило в 21.45 мск.
«

"На месте Госавтоинспекцией установлено, что 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю Geely и столкнулась с ним, после чего "Джили" отбросило на группу людей, ожидавших у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора", – рассказали в ГУМВД.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Как уточняет ГУМВД, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В связи с ДТП проводится проверка, правоохранители ищут водителя Geely, который скрылся с места аварии.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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ПроисшествияАвтоКрасногвардейский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Opel Astra
 
 
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