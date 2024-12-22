https://ria.ru/20241222/dtp-1990751453.html

В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов

В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов - РИА Новости, 22.12.2024

В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов

Шесть человек, по предварительным данным, пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда одну из... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T23:38:00+03:00

2024-12-22T23:38:00+03:00

2024-12-22T23:39:00+03:00

происшествия

авто

красногвардейский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

opel astra

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда одну из машин отбросило на группу пешеходов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сообщение об аварии в районе дома №32 на Заневском проспекте поступило в 21.45 мск. "На месте Госавтоинспекцией установлено, что 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю Geely и столкнулась с ним, после чего "Джили" отбросило на группу людей, ожидавших у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора", – рассказали в ГУМВД.В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Как уточняет ГУМВД, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. В связи с ДТП проводится проверка, правоохранители ищут водителя Geely, который скрылся с места аварии.

https://ria.ru/20241222/kareliya-1990749027.html

красногвардейский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, красногвардейский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), opel astra