https://ria.ru/20241222/dtp-1990751453.html
В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов
В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов - РИА Новости, 22.12.2024
В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов
Шесть человек, по предварительным данным, пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда одну из... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T23:38:00+03:00
2024-12-22T23:38:00+03:00
2024-12-22T23:39:00+03:00
происшествия
авто
красногвардейский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
opel astra
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда одну из машин отбросило на группу пешеходов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сообщение об аварии в районе дома №32 на Заневском проспекте поступило в 21.45 мск. "На месте Госавтоинспекцией установлено, что 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю Geely и столкнулась с ним, после чего "Джили" отбросило на группу людей, ожидавших у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора", – рассказали в ГУМВД.В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Как уточняет ГУМВД, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести. В связи с ДТП проводится проверка, правоохранители ищут водителя Geely, который скрылся с места аварии.
https://ria.ru/20241222/kareliya-1990749027.html
красногвардейский район
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, красногвардейский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), opel astra
Происшествия, Авто, Красногвардейский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Opel Astra
В Петербурге автомобиль после столкновения отбросило на толпу пешеходов
В Петербурге машину после столкновения отбросило на людей, пострадали 6 человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Шесть человек, по предварительным данным, пострадали после столкновения двух легковых автомобилей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, когда одну из машин отбросило на группу пешеходов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, сообщение об аварии в районе дома №32 на Заневском проспекте поступило в 21.45 мск.
«
"На месте Госавтоинспекцией установлено, что 50-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю Geely и столкнулась с ним, после чего "Джили" отбросило на группу людей, ожидавших у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора", – рассказали в ГУМВД.
В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе 13-летняя девочка. Как уточняет ГУМВД, пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В связи с ДТП проводится проверка, правоохранители ищут водителя Geely, который скрылся с места аварии.