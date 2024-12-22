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Жительницу Петербурга отправили под домашний арест за поджог машины МВД - РИА Новости, 22.12.2024
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22:09 22.12.2024 (обновлено: 22:18 22.12.2024)
https://ria.ru/20241222/arest-1990746775.html
Жительницу Петербурга отправили под домашний арест за поджог машины МВД
Жительницу Петербурга отправили под домашний арест за поджог машины МВД - РИА Новости, 22.12.2024
Жительницу Петербурга отправили под домашний арест за поджог машины МВД
Суд отправил под домашний арест на два месяца несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в поджоге служебного автомобиля главка МВД по... РИА Новости, 22.12.2024
2024-12-22T22:09:00+03:00
2024-12-22T22:18:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в поджоге служебного автомобиля главка МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершеннолетней, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (Теракт) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав домашний арест по 20.02.2025", - сообщает пресс-служба. По данным объединенной пресс-службы, 20 декабря девушка подожгла служебный автомобиль, думая, что действует "по поручению специальных служб РФ". На следующий день ее задержали, обвинение ей не предъявлялось, уточнили в судебной пресс-службе.
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происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жительницу Петербурга отправили под домашний арест за поджог машины МВД

Суд отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге машины МВД петербурженку

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в поджоге служебного автомобиля главка МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«
"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершеннолетней, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (Теракт) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав домашний арест по 20.02.2025", - сообщает пресс-служба.
По данным объединенной пресс-службы, 20 декабря девушка подожгла служебный автомобиль, думая, что действует "по поручению специальных служб РФ".
На следующий день ее задержали, обвинение ей не предъявлялось, уточнили в судебной пресс-службе.
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Петербурге пенсионерки пытались поджечь полицейский автомобиль
21 декабря, 19:46
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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