https://ria.ru/20241222/arest-1990746775.html

Жительницу Петербурга отправили под домашний арест за поджог машины МВД

Жительницу Петербурга отправили под домашний арест за поджог машины МВД - РИА Новости, 22.12.2024

Жительницу Петербурга отправили под домашний арест за поджог машины МВД

Суд отправил под домашний арест на два месяца несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в поджоге служебного автомобиля главка МВД по... РИА Новости, 22.12.2024

2024-12-22T22:09:00+03:00

2024-12-22T22:09:00+03:00

2024-12-22T22:18:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест на два месяца несовершеннолетнюю жительницу Санкт-Петербурга, подозреваемую в поджоге служебного автомобиля главка МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершеннолетней, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (Теракт) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав домашний арест по 20.02.2025", - сообщает пресс-служба. По данным объединенной пресс-службы, 20 декабря девушка подожгла служебный автомобиль, думая, что действует "по поручению специальных служб РФ". На следующий день ее задержали, обвинение ей не предъявлялось, уточнили в судебной пресс-службе.

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санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)