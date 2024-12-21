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"Критика от клоуна!" На Западе высмеяли Зеленского из-за слов о Путине
"Критика от клоуна!" На Западе высмеяли Зеленского из-за слов о Путине - РИА Новости, 21.12.2024
"Критика от клоуна!" На Западе высмеяли Зеленского из-за слов о Путине
Пользователи соцсети Х резко отреагировали на агрессивные высказывания Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T11:15:00+03:00
2024-12-21T11:15:00+03:00
2024-12-21T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко отреагировали на агрессивные высказывания Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина."Он оторван от реального мира", — выразил недоумение @HuijtsAnna."Прекрати воровать деньги", — возмутился @SvdW57512225."Почему тебе не начать переговоры, если люди умирают?" — задал вопрос @mddd1zz3."Критика от клоуна!" — высмеял Зеленского @barbadinko."Владимир Александрович, вы сами сделали из нашей страны испытательный полигон", — напомнила украинская журналистка Диана Панченко."В Стамбуле у вас был шанс предотвратить это, выполнив мирное соглашение. Вы уступили Борису Джонсону и разжигателям войны. Кровь на ваших руках", — высказался @Mongo551966.В четверг во время прямой линии Путин предложил Западу технологическую дуэль, если его представители сомневаются в возможностях "Орешника". Для этого глава государства посоветовал западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар. Он назвал такой эксперимент "интересным".
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