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"Критика от клоуна!" На Западе высмеяли Зеленского из-за слов о Путине - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 21.12.2024 (обновлено: 15:28 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/zelenskiy-1990580602.html
"Критика от клоуна!" На Западе высмеяли Зеленского из-за слов о Путине
"Критика от клоуна!" На Западе высмеяли Зеленского из-за слов о Путине - РИА Новости, 21.12.2024
"Критика от клоуна!" На Западе высмеяли Зеленского из-за слов о Путине
Пользователи соцсети Х резко отреагировали на агрессивные высказывания Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T11:15:00+03:00
2024-12-21T15:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко отреагировали на агрессивные высказывания Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина."Он оторван от реального мира", — выразил недоумение @HuijtsAnna."Прекрати воровать деньги", — возмутился @SvdW57512225."Почему тебе не начать переговоры, если люди умирают?" — задал вопрос @mddd1zz3."Критика от клоуна!" — высмеял Зеленского @barbadinko."Владимир Александрович, вы сами сделали из нашей страны испытательный полигон", — напомнила украинская журналистка Диана Панченко."В Стамбуле у вас был шанс предотвратить это, выполнив мирное соглашение. Вы уступили Борису Джонсону и разжигателям войны. Кровь на ваших руках", — высказался @Mongo551966.В четверг во время прямой линии Путин предложил Западу технологическую дуэль, если его представители сомневаются в возможностях "Орешника". Для этого глава государства посоветовал западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар. Он назвал такой эксперимент "интересным".
https://ria.ru/20241221/kitaytsy-1990555304.html
https://ria.ru/20241221/ukraina-1990549455.html
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в мире, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Критика от клоуна!" На Западе высмеяли Зеленского из-за слов о Путине

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х резко отреагировали на агрессивные высказывания Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина.
"Он оторван от реального мира", — выразил недоумение @HuijtsAnna.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Заставить умолять": китайцы обратились к России из-за заявления Зеленского
05:15
"Прекрати воровать деньги", — возмутился @SvdW57512225.
"Почему тебе не начать переговоры, если люди умирают?" — задал вопрос @mddd1zz3.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
"Потерял голову". На Западе заметили мрачные детали в действиях Зеленского
01:35
"Критика от клоуна!" — высмеял Зеленского @barbadinko.
"Владимир Александрович, вы сами сделали из нашей страны испытательный полигон", — напомнила украинская журналистка Диана Панченко.
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04:00
Стамбуле у вас был шанс предотвратить это, выполнив мирное соглашение. Вы уступили Борису Джонсону и разжигателям войны. Кровь на ваших руках", — высказался @Mongo551966.
В четверг во время прямой линии Путин предложил Западу технологическую дуэль, если его представители сомневаются в возможностях "Орешника". Для этого глава государства посоветовал западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар. Он назвал такой эксперимент "интересным".
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"Все об этом знают". На Западе признали неудобную правду об "Орешнике"
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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