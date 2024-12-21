https://ria.ru/20241221/zakharova-1990613985.html

Захарова отреагировала на атаки беспилотников на Казань

Захарова отреагировала на атаки беспилотников на Казань - РИА Новости, 21.12.2024

Захарова отреагировала на атаки беспилотников на Казань

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T16:41:00+03:00

2024-12-21T16:41:00+03:00

2024-12-21T16:46:00+03:00

в мире

брикс

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

казань

россия

елабуга

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС."Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре... и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что РФ возмущена демонстративным молчанием коллективного Запада и его СМИ и призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям хунты Владимира Зеленского.По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.

казань

россия

елабуга

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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