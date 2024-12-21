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Захарова отреагировала на атаки беспилотников на Казань - РИА Новости, 21.12.2024
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16:41 21.12.2024 (обновлено: 16:46 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/zakharova-1990613985.html
Захарова отреагировала на атаки беспилотников на Казань
Захарова отреагировала на атаки беспилотников на Казань - РИА Новости, 21.12.2024
Захарова отреагировала на атаки беспилотников на Казань
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T16:41:00+03:00
2024-12-21T16:46:00+03:00
в мире
брикс
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
казань
россия
елабуга
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС."Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре... и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что РФ возмущена демонстративным молчанием коллективного Запада и его СМИ и призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям хунты Владимира Зеленского.По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
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в мире, брикс, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), казань, россия, елабуга, владимир зеленский, атака беспилотников в казани
В мире, БРИКС, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Казань, Россия, Елабуга, Владимир Зеленский, Атака беспилотников в Казани
Захарова отреагировала на атаки беспилотников на Казань

Захарова об атаках на Казань: возмущает лицемерное молчание коллективного Запада

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкМногоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА
Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Максим Платонов
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Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса" в Казани, пострадавший при атаке БПЛА
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаки беспилотников на Казань местью за успешный саммит БРИКС.
«
"Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре... и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она подчеркнула, что РФ возмущена демонстративным молчанием коллективного Запада и его СМИ и призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступлениям хунты Владимира Зеленского.
По информации пресс-службы главы Татарстана, в субботу утром на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения в том числе получили высотные здания в двух ЖК, а также один четырехэтажный дом. Дроны пытались атаковать одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет. Это первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковали Елабугу, Нижнекамск, несколько районов республики.
Последствия атаки БПЛА в Казани
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.

Пожарная машина едет к многоэтажному ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшему при атаке БПЛА

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Максим Платонов
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1 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

Последствия атаки БПЛА на жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

© РИА Новости / Максим Платонов
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2 из 8
© Максим Платонов

Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.

Многоэтажный ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.

© Максим Платонов
3 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.

Сотрудники МЧС у жилого дома на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА

Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.

© РИА Новости / Максим Платонов
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4 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.

Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.

© РИА Новости / Максим Платонов
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5 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях

Медики недалеко от многоэтажного ЖК Лазурные небеса в Казани, пострадавшего при атаке БПЛА

На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях

© РИА Новости / Максим Платонов
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6 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.

Сотрудники МЧС развернули штаб у одного из домов в Казани, пострадавших при атаке БПЛА

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.

© РИА Новости
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7 из 8
© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанк

В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.

Жилой дом на улице Клары Цеткин в Казани, пострадавший при атаке БПЛА

В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Российские военные отразили удары шести украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты в Казани, сообщило Минобороны.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
1 из 8

Дежурные средства ПВО сбили три дрона, еще три беспилотника подавили силы РЭБ.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
2 из 8

Возгорание при падении БПЛА произошло в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском.

© Максим Платонов
3 из 8

Оперативные службы работают на местах, оказывается вся помощь, эвакуированных жителей разместят, обеспечат питанием.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах, где это было необходимо.

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
5 из 8

На промышленных предприятиях эвакуировали смены, работники находятся в укрытиях

© РИА Новости / Максим Платонов
Перейти в медиабанк
6 из 8

Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани, Ижевска и Саратова.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

В Казани отменили массовые мероприятия в целях безопасности.

© РИА Новости / Максим Платонов
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8 из 8
 
В миреБРИКСМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КазаньРоссияЕлабугаВладимир ЗеленскийАтака беспилотников в Казани
 
 
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