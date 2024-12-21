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В отделении "Сбера" в Петербурге прогремел взрыв - РИА Новости, 21.12.2024
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17:51 21.12.2024 (обновлено: 18:31 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vzryv-1990622655.html
В отделении "Сбера" в Петербурге прогремел взрыв
В отделении "Сбера" в Петербурге прогремел взрыв - РИА Новости, 21.12.2024
В отделении "Сбера" в Петербурге прогремел взрыв
В отделении "Сбера" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T17:51:00+03:00
2024-12-21T18:31:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
сбер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. В отделении "Сбера" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт в Telegram-канале.&quot;В отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10, произошел взрыв. Оперативные службы на месте. Пострадавших нет&quot;, – написал он.Глава администрации района добавил, что держит ситуацию на личном контроле.На фото, которые опубликовал Хорт, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка. Позже пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о хлопке в помещении финансового учреждения на Среднеохтинском проспекте. Полиция подтвердила, что пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее в субботу женщина взорвала петарду в ТЦ "Форт" на востоке Москвы по указанию неизвестных. Аналогичный инцидент произошел в подмосковном Королеве, где мужчина поджег пиротехническое изделие в торговом центре, а позже попытался повторить действия уже в Костинском отделе полиции УМВД России. Обоих злоумышленников задержали.
https://ria.ru/20241210/petarda-1988322298.html
санкт-петербург
красногвардейский район
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, сбер
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Сбер
В отделении "Сбера" в Петербурге прогремел взрыв

В отделении Сбера в Петербурге прогремел взрыв, пострадавших нет

© Фото : Андрей Хорт/TelegramПоследствия взрыва в отделении "Сбера"
Последствия взрыва в отделении Сбера - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Андрей Хорт/Telegram
Последствия взрыва в отделении "Сбера"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. В отделении "Сбера" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт в Telegram-канале.
«

"В отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10, произошел взрыв. Оперативные службы на месте. Пострадавших нет", – написал он.

Глава администрации района добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
На фото, которые опубликовал Хорт, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка.
© Фото : Андрей Хорт/TelegramПоследствия взрыва в отделении "Сбера"
Последствия взрыва в отделении Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© Фото : Андрей Хорт/Telegram
Последствия взрыва в отделении "Сбера"
Позже пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о хлопке в помещении финансового учреждения на Среднеохтинском проспекте. Полиция подтвердила, что пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в субботу женщина взорвала петарду в ТЦ "Форт" на востоке Москвы по указанию неизвестных. Аналогичный инцидент произошел в подмосковном Королеве, где мужчина поджег пиротехническое изделие в торговом центре, а позже попытался повторить действия уже в Костинском отделе полиции УМВД России. Обоих злоумышленников задержали.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районСбер
 
 
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