https://ria.ru/20241221/vzryv-1990622655.html

В отделении "Сбера" в Петербурге прогремел взрыв

В отделении "Сбера" в Петербурге прогремел взрыв - РИА Новости, 21.12.2024

В отделении "Сбера" в Петербурге прогремел взрыв

В отделении "Сбера" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт в Telegram-канале. РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T17:51:00+03:00

2024-12-21T17:51:00+03:00

2024-12-21T18:31:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

сбер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. В отделении "Сбера" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, сообщил глава районной администрации Андрей Хорт в Telegram-канале."В отделении Сбербанка на Среднеохтинском, 10, произошел взрыв. Оперативные службы на месте. Пострадавших нет", – написал он.Глава администрации района добавил, что держит ситуацию на личном контроле.На фото, которые опубликовал Хорт, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка. Позже пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о хлопке в помещении финансового учреждения на Среднеохтинском проспекте. Полиция подтвердила, что пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее в субботу женщина взорвала петарду в ТЦ "Форт" на востоке Москвы по указанию неизвестных. Аналогичный инцидент произошел в подмосковном Королеве, где мужчина поджег пиротехническое изделие в торговом центре, а позже попытался повторить действия уже в Костинском отделе полиции УМВД России. Обоих злоумышленников задержали.

https://ria.ru/20241210/petarda-1988322298.html

санкт-петербург

красногвардейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, сбер