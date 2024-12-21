https://ria.ru/20241221/vsu-1990576330.html

При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.12.2024

При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель

Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левобережью Днепра РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T10:41:00+03:00

2024-12-21T10:41:00+03:00

2024-12-21T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

каховка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левобережью Днепра Херсонской области 48 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В Алешках в результате обстрела ВСУ один мирный житель получил ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 25 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Костогрызово, Каховка, Новая Каховка, Алешки, Софиевка, Подстепное, Казачьи Лагеря, Саги, Голая Пристань, Песчановка.

https://ria.ru/20241221/rylsk-1990560657.html

херсонская область

днепр (город)

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины