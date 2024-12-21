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При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 21.12.2024 (обновлено: 10:43 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/vsu-1990576330.html
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 21.12.2024
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель
Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левобережью Днепра РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T10:41:00+03:00
2024-12-21T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левобережью Днепра Херсонской области 48 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В Алешках в результате обстрела ВСУ один мирный житель получил ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 25 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Костогрызово, Каховка, Новая Каховка, Алешки, Софиевка, Подстепное, Казачьи Лагеря, Саги, Голая Пристань, Песчановка.
https://ria.ru/20241221/rylsk-1990560657.html
херсонская область
днепр (город)
каховка
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херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Каховка, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Херсонской области пострадал мирный житель

В Херсонской области при обстреле ВСУ города Алешки пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 21 дек - РИА Новости. Один мирный житель получил ранения во время украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего за сутки украинская армия нанесла по левобережью Днепра Херсонской области 48 артиллерийских ударов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В Алешках в результате обстрела ВСУ один мирный житель получил ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 25 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью. Всего за сутки под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Костогрызово, Каховка, Новая Каховка, Алешки, Софиевка, Подстепное, Казачьи Лагеря, Саги, Голая Пристань, Песчановка.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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