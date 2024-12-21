На Вологодчине 25 декабря планируют принять Закон о кадетском образовании
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Вологодские депутаты планируют на сессии 25 декабря принять Закон о кадетском образовании, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников.
"Как раз после встречи с кадетами из областной школы-интерната, расположенной в Соколе, перешли в законотворческую плоскость - вернулись к обсуждению инициативы, предложенной губернатором области Георгием Филимоновым при поддержке заместителя председателя Совета Федерации, Героя России Юрия Воробьева. Концепцию закона мы обсудили ранее", - написал спикер ЗСО в своем телеграм-канале.
Проект направлен на формирование управленческой элиты со школьной скамьи, подготовку кадет с ориентацией на продолжение обучения в профильных военных вузах для дальнейшего построения карьеры в правоохранительных органах, Вооруженных силах России, военной медицине, IT и разных силовых структурах.
"Сегодня рассмотрели финансовую модель. В частности, обеспечение детей из двух областных кадетских школ области, на которые ориентирован закон, работающих в режиме интерната. Одна из них расположена в Соколе, другая - в Вытегре. Обсудили меры социальной поддержки работников кадетских школ, в том числе обеспечение их комплектами форменной одежды", - отметил Жестянников.
По его словам, были проведены тщательные расчеты, все расходы уже учтены в бюджете области на 2025 год и плановый двухлетний период. Всего порядка 46,8 миллиона рублей.
"Это – первый этап работы. Вторым будем дополнять закон постановлениями о создании ресурсных центров и полигонов для практической отработки навыков, требуемых по программе кадетского образования", - подчеркнул председатель вологодского парламента.
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