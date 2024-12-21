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Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику"
Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику" - РИА Новости, 21.12.2024
Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику"
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поприветствовал команды, тренеров и болельщиков матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) под... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:45:00+03:00
2024-12-21T19:45:00+03:00
2024-12-21T19:45:00+03:00
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поприветствовал команды, тренеров и болельщиков матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) под открытым небом, сообщает пресс-служба регионального правительства. В субботу на стадионе "Арсенал" состоялась десятая "Русская классика". В матче встретились АКМ и тюменский "Рубин". "Убежден, что нас ждет захватывающая игра. С одной стороны – это матч регулярного чемпионата, а с другой – большое событие для Тулы. Сегодня здесь с нами почетные гости – легендарные хоккеисты суперсерий СССР – Канада. Они изменили историю хоккея и его облик", – сказал Миляев. Губернатор поблагодарил председателя совета директоров АО ГК "Полипласт" Александра Шамсутдинова за большой вклад в популяризацию хоккея в регионе. "Хочу выразить слова благодарности губернатору Дмитрию Миляеву за то внимание, которое он уделяет развитию хоккея в Тульской области. А также ветеранам хоккея, которые заложили прочный фундамент для его будущих достижений", – приводит пресс-служба слова Шамсутдинова. В свою очередь, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что хоккей является национальной гордостью в России. И поблагодарил организаторов за сегодняшний праздник. В пресс-службе уточнили, что подобные мероприятия популяризируют здоровый образ жизни, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, тульская область, дмитрий миляев, владислав третьяк, россия, тула
Тульская область, Спорт, Тульская область, Дмитрий Миляев, Владислав Третьяк, Россия, Тула
Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику"
Миляев открыл в Тульской области юбилейную "Русскую классику"