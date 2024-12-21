Рейтинг@Mail.ru
Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику" - РИА Новости, 21.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
19:45 21.12.2024
https://ria.ru/20241221/vkhl-1990637834.html
Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику"
Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику" - РИА Новости, 21.12.2024
Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику"
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поприветствовал команды, тренеров и болельщиков матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) под... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T19:45:00+03:00
2024-12-21T19:45:00+03:00
тульская область
спорт
тульская область
дмитрий миляев
владислав третьяк
россия
тула
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71625/28/716252804_0:322:2952:1982_1920x0_80_0_0_4a40f0d291fdd00e54e7026d885abbf9.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поприветствовал команды, тренеров и болельщиков матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) под открытым небом, сообщает пресс-служба регионального правительства. В субботу на стадионе "Арсенал" состоялась десятая "Русская классика". В матче встретились АКМ и тюменский "Рубин". "Убежден, что нас ждет захватывающая игра. С одной стороны – это матч регулярного чемпионата, а с другой – большое событие для Тулы. Сегодня здесь с нами почетные гости – легендарные хоккеисты суперсерий СССР – Канада. Они изменили историю хоккея и его облик", – сказал Миляев. Губернатор поблагодарил председателя совета директоров АО ГК "Полипласт" Александра Шамсутдинова за большой вклад в популяризацию хоккея в регионе. "Хочу выразить слова благодарности губернатору Дмитрию Миляеву за то внимание, которое он уделяет развитию хоккея в Тульской области. А также ветеранам хоккея, которые заложили прочный фундамент для его будущих достижений", – приводит пресс-служба слова Шамсутдинова. В свою очередь, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что хоккей является национальной гордостью в России. И поблагодарил организаторов за сегодняшний праздник. В пресс-службе уточнили, что подобные мероприятия популяризируют здоровый образ жизни, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".
тульская область
россия
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71625/28/716252804_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7014b6f4d61852acfa34b3d8344aba5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, тульская область, дмитрий миляев, владислав третьяк, россия, тула
Тульская область, Спорт, Тульская область, Дмитрий Миляев, Владислав Третьяк, Россия, Тула
Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику"

Миляев открыл в Тульской области юбилейную "Русскую классику"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"Русская классика"..
Русская классика.. - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
"Русская классика"... Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поприветствовал команды, тренеров и болельщиков матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) под открытым небом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В субботу на стадионе "Арсенал" состоялась десятая "Русская классика". В матче встретились АКМ и тюменский "Рубин".
«
"Убежден, что нас ждет захватывающая игра. С одной стороны – это матч регулярного чемпионата, а с другой – большое событие для Тулы. Сегодня здесь с нами почетные гости – легендарные хоккеисты суперсерий СССРКанада. Они изменили историю хоккея и его облик", – сказал Миляев.
Губернатор поблагодарил председателя совета директоров АО ГК "Полипласт" Александра Шамсутдинова за большой вклад в популяризацию хоккея в регионе. "Хочу выразить слова благодарности губернатору Дмитрию Миляеву за то внимание, которое он уделяет развитию хоккея в Тульской области. А также ветеранам хоккея, которые заложили прочный фундамент для его будущих достижений", – приводит пресс-служба слова Шамсутдинова.
В свою очередь, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что хоккей является национальной гордостью в России. И поблагодарил организаторов за сегодняшний праздник.
В пресс-службе уточнили, что подобные мероприятия популяризируют здоровый образ жизни, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".
 
Тульская областьСпортТульская областьДмитрий МиляевВладислав ТретьякРоссияТула
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала