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Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику"

Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику" - РИА Новости, 21.12.2024

Глава Тульской области открыл юбилейную "Русскую классику"

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поприветствовал команды, тренеров и болельщиков матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) под... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T19:45:00+03:00

2024-12-21T19:45:00+03:00

2024-12-21T19:45:00+03:00

тульская область

спорт

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дмитрий миляев

владислав третьяк

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поприветствовал команды, тренеров и болельщиков матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) под открытым небом, сообщает пресс-служба регионального правительства. В субботу на стадионе "Арсенал" состоялась десятая "Русская классика". В матче встретились АКМ и тюменский "Рубин". "Убежден, что нас ждет захватывающая игра. С одной стороны – это матч регулярного чемпионата, а с другой – большое событие для Тулы. Сегодня здесь с нами почетные гости – легендарные хоккеисты суперсерий СССР – Канада. Они изменили историю хоккея и его облик", – сказал Миляев. Губернатор поблагодарил председателя совета директоров АО ГК "Полипласт" Александра Шамсутдинова за большой вклад в популяризацию хоккея в регионе. "Хочу выразить слова благодарности губернатору Дмитрию Миляеву за то внимание, которое он уделяет развитию хоккея в Тульской области. А также ветеранам хоккея, которые заложили прочный фундамент для его будущих достижений", – приводит пресс-служба слова Шамсутдинова. В свою очередь, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что хоккей является национальной гордостью в России. И поблагодарил организаторов за сегодняшний праздник. В пресс-службе уточнили, что подобные мероприятия популяризируют здоровый образ жизни, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, тульская область, дмитрий миляев, владислав третьяк, россия, тула