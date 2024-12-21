https://ria.ru/20241221/ssha-1990548379.html
Белый дом заявил, что шатдаун может помешать передаче власти Трампу
Белый дом заявил, что шатдаун может помешать передаче власти Трампу - РИА Новости, 21.12.2024
Белый дом заявил, что шатдаун может помешать передаче власти Трампу
Перебои с финансированием правительства США помешают передаче власти новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, заявила официальный РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T01:06:00+03:00
2024-12-21T01:06:00+03:00
2024-12-21T01:06:00+03:00
в мире
сша
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Перебои с финансированием правительства США помешают передаче власти новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Если правительство прекратит работу, не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена", - сказала Жан-Пьер на брифинге. Белый дом при этом не считает перспективу временного прекращения работы правительства неизбежной, добавила она. У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный. Трамп ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства. Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем. Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом. Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.
https://ria.ru/20241220/ssha-1990296486.html
https://ria.ru/20241219/tramp-1990027867.html
https://ria.ru/20241220/tramp-1990284221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, дональд трамп, карин жан-пьер, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, Джо Байден
Белый дом заявил, что шатдаун может помешать передаче власти Трампу
Белый дом: перебои в финансировании правительства помешают передаче власти
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Перебои с финансированием правительства США помешают передаче власти новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Если правительство прекратит работу, не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена", - сказала Жан-Пьер
на брифинге.
Белый дом при этом не считает перспективу временного прекращения работы правительства неизбежной, добавила она.
У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
Трамп
ранее потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга или значительно увеличить его уровень, увязав этот вопрос с одобрением проекта временного бюджета. Действующая администрация расценила это как приказ республиканцам обеспечить остановку работы правительства.
Предел госзаимствований без изменения в законодательства вступит в силу 1 января и будет определяться относительно уровня госдолга на тот момент.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США
к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена
госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.
Одновременно с призывами отказаться от ограничения уровня заимствований Трамп собирается учредить в своей администрации департамент по достижению госэффективности во главе с миллиардером Илоном Маском
, который публично грозит США банкротством из-за ситуации с госдолгом.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.