https://ria.ru/20241221/sevastopol-1990625346.html

Севастополь отправил в Анапу экологический десант

Севастополь отправил в Анапу экологический десант - РИА Новости, 21.12.2024

Севастополь отправил в Анапу экологический десант

Севастополь отправил экологический десант в Анапу для уборки мазута, выброшенного на побережье в результате крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе,... РИА Новости, 21.12.2024

2024-12-21T18:09:00+03:00

2024-12-21T18:09:00+03:00

2024-12-21T18:18:00+03:00

происшествия

жкх

анапа

севастополь

керченский пролив

михаил развожаев

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Севастополь отправил экологический десант в Анапу для уборки мазута, выброшенного на побережье в результате крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "По моему поручению из Севастополя в Анапу отправился экологический десант: волонтеры будут помогать ликвидировать последствия разлива мазута. Сегодня поздно вечером ребята прибудут на место, завтра с утра уже приступят к работе. Предварительно, волонтеры пробудут в Анапе неделю", - написал Развожаев. Губернатор подчеркнул, что из-за того, что на берег вынесены огромные пятна мазута, загрязнения нужно убирать как можно быстрее. По его словам, всего от Севастополя для ликвидации последствий выброса мазута на берег отправились 30 человек, хотя желающих помочь еще больше. Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров. На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС. Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.

https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html

https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html

анапа

севастополь

керченский пролив

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, анапа, севастополь, керченский пролив, михаил развожаев, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе