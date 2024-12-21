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Севастополь отправил в Анапу экологический десант - РИА Новости, 21.12.2024
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18:09 21.12.2024 (обновлено: 18:18 21.12.2024)
https://ria.ru/20241221/sevastopol-1990625346.html
Севастополь отправил в Анапу экологический десант
Севастополь отправил в Анапу экологический десант - РИА Новости, 21.12.2024
Севастополь отправил в Анапу экологический десант
Севастополь отправил экологический десант в Анапу для уборки мазута, выброшенного на побережье в результате крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе,... РИА Новости, 21.12.2024
2024-12-21T18:09:00+03:00
2024-12-21T18:18:00+03:00
происшествия
жкх
анапа
севастополь
керченский пролив
михаил развожаев
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Севастополь отправил экологический десант в Анапу для уборки мазута, выброшенного на побережье в результате крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "По моему поручению из Севастополя в Анапу отправился экологический десант: волонтеры будут помогать ликвидировать последствия разлива мазута. Сегодня поздно вечером ребята прибудут на место, завтра с утра уже приступят к работе. Предварительно, волонтеры пробудут в Анапе неделю", - написал Развожаев. Губернатор подчеркнул, что из-за того, что на берег вынесены огромные пятна мазута, загрязнения нужно убирать как можно быстрее. По его словам, всего от Севастополя для ликвидации последствий выброса мазута на берег отправились 30 человек, хотя желающих помочь еще больше. Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров. На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС. Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
https://ria.ru/20241221/ptitsy-1990605034.html
https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html
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происшествия, жкх, анапа, севастополь, керченский пролив, михаил развожаев, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, ЖКХ, Анапа, Севастополь, Керченский пролив, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Севастополь отправил в Анапу экологический десант

Развожаев: севастополь отправил экологический десант в Анапу для уборки мазута

© РаZVожаев/TelegramСевастополь отправил экологический десант в Анапу для уборки мазута, выброшенного на побережье в результате крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе
Севастополь отправил экологический десант в Анапу для уборки мазута, выброшенного на побережье в результате крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РаZVожаев/Telegram
Севастополь отправил экологический десант в Анапу для уборки мазута, выброшенного на побережье в результате крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Севастополь отправил экологический десант в Анапу для уборки мазута, выброшенного на побережье в результате крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«
"По моему поручению из Севастополя в Анапу отправился экологический десант: волонтеры будут помогать ликвидировать последствия разлива мазута. Сегодня поздно вечером ребята прибудут на место, завтра с утра уже приступят к работе. Предварительно, волонтеры пробудут в Анапе неделю", - написал Развожаев.
Волонтеры отмывают от мазута птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. 21 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
В Анапе спасли более 350 пострадавших от разлива мазута птиц
15:05
Губернатор подчеркнул, что из-за того, что на берег вынесены огромные пятна мазута, загрязнения нужно убирать как можно быстрее.
По его словам, всего от Севастополя для ликвидации последствий выброса мазута на берег отправились 30 человек, хотя желающих помочь еще больше.
Пятнадцатого декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали.
В районе ЧП произошел разлив топлива. В ходе мониторинга береговой полосы обнаружили пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью порядка 35 километров - от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской близ Анапы. Позже длина загрязнения мазутом пляжей увеличилась до 54 километров.
Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка
Вчера, 09:09
На территории четырех поселений Темрюкского района и в Благовещенской введен режим ЧС.
Первые выбросы мазута из затонувших танкеров обнаружены на крымском берегу в районе Керчи 21 декабря. Спасатели приступили к очистке берега и сбору пятен мазута в акватории.
По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

Вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

Волонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

Волонтер отмывает от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 10

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 10

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПроисшествияЖКХАнапаСевастопольКерченский проливМихаил РазвожаевВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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